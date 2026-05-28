Averea uriașă găsită în casa unui spion CIA: 300 de lingouri de aur, milioane de dolari cash şi ceasuri Rolex

Un ofiţer CIA a fost arestat săptămâna trecută după ce anchetatorii au descoperit sute de lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari ascunse în locuința sa din Virginia şi sume mari de bani în valută. O avere pe care aparent ar fi adus-o acasă de la serviciu, potrivit presei americane.

David Rush, un fost ofiţer al CIA, a fost arestat săptămâna trecută și acuzat de deturnare de fonduri publice după descoperirea unor lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari, conform unor documente judiciare citate de presa americană.

Documentele depuse la tribunalul din Alexandria, Virginia, au atras atenția jurnaliștilor americani. David Rush urmează să apară în fața instanței în zilele următoare. Concret, el este acuzat că a obținut ilegal bani publici prin completarea unor fișe de pontaj false.

Rush este descris în documentele depuse la tribunal drept "fost angajat de nivel executiv superior într-o agenție a guvernului Statelor Unite". Surse apropiate anchetei au precizat pentru The New York Times că acesta a ocupat, până recent, o funcție importantă în cadrul CIA. Avea autorizație de securitate "strict secret" și acces la informații clasificate.

Într-un comunicat de presă comun, CIA și FBI au anunțat că David Rush a fost arestat pe 19 mai, după ce agenția a sesizat Biroul Federal de Investigații. "După ce o anchetă internă a CIA a identificat posibile încălcări ale legii, directorul CIA, John Ratcliffe, a transmis informațiile FBI pentru o anchetă penală", se arată în comunicat.

Singura acuzație formulată până acum împotriva lui Rush este că a mințit în legătură cu educația și cariera sa și ar fi obținut indemnizații pentru concediu militar în valoare de aproximativ 77.000 de dolari. Autoritățile susțin că acesta a afirmat în mod fals că făcea parte din rezerva Marinei SUA, deși fusese deja eliberat din serviciu.

Potrivit documentelor judiciare, între noiembrie 2025 și martie 2026, Rush ar fi solicitat și primit "o cantitate semnificativă de valută străină și zeci de milioane de dolari în lingouri de aur pentru cheltuieli legate de muncă". După ce CIA a început să verifice unde erau depozitate lingourile și banii, "nu a reușit să le localizeze".

Pe 18 mai, agenții FBI au percheziționat locuința lui Rush și au găsit "aproximativ 303 lingouri de aur, fiecare cântărind aproximativ un kilogram". La prețul actual al aurului, valoarea estimată depășește 40 de milioane de dolari. Anchetatorii au confiscat și 35 de ceasuri de lux, multe dintre ele Rolex.

Documentele instanței nu explică de ce Rush păstra acasă atât de mult aur și aproximativ 2 milioane de dolari în numerar și nici ce sarcină profesională ar fi justificat acumularea unei asemenea averi, subliniază The New York Times.

Deși multe aspecte ale cazului rămân necunoscute, acesta ridică semne de întrebare cu privire la eficacitatea verificărilor antecedentelor efectuate asupra lui Rush de către administrația SUA, a menționat şi Washington Post.

Georgiana Dulgheru

