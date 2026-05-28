Pasager pe ruta Luton-Bacău, dat jos din avion, după ce a furat ochelari de soare din duty-free

Un bărbat care urma să călătorească de la Aeroportul Londra-Luton spre Bacău a fost dat jos din avion înainte de decolare după ce poliţiştii l-au identificat în imaginile de pe camerele de supraveghere ca autorul unui furt dintr-un magazin duty free.

El a fost obligat să plătească ochelarii de soare de firmă pe care îi furase, în valoare de 350 de lire. Postarea Poliţiei a generat ironii privind presupusa naţionalitate română a bărbatului, potrivit News.ro

Poliţia de la Aeroportul Luton compară, într-o postare pe Facebook, preţul zborului spre Bacău, de 320 de lire, cu valoarea ochelarilor de soare de designer furaţi de un bărbat din magazinul duty free - 350 de lire.

Fapta a fost surprinsă pe camerele de supraveghere din aeroport, iar autorul a fost identificat de poliţişti.

Potrivit sursei citate, el a fost dat jos din avion cu câteva momente înainte ca acesta să decoleze şi a fost obligat să plătească bunurile furate, fiind apoi scos din Aeroportul Londra-Luton.

”Transportul către un alt aeroport - scump; Taxele last-minute de rezervare pentru un alt zbor - şi mai scumpe. Unele decizii costă mult mai mult decât te-ai aştepta”, arată poliţiştii.

Postarea are mai multe comentarii ironice privind naţionalitatea bărbatului: ”Let's go, Romania!” sau ”România! Cine ar fi crezut că acea ţară va fi asociată cu infracţionalitatea în UK”.

