Cum avansează lucrările pe Secțiunea Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Anunțul directorului CNAIR

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, joi, că progresul a ajuns la 12% pe Secţiunea Cornetu - Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Piteşti, fiind pe şantier 1.500 de muncitori şi operatori, susţinuţi de peste 300 de utilaje grele, relatează News.ro.

"Mobilizare foarte bună pe Secţiunea 3 (Cornetu-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Progresul pe acest important contract de infrastructură rutieră din România a depăşit pragul de 12%", a anunţat, joi, directorul general al CNAIR, Cirstian Pistol.

1.500 de muncitori şi 300 de utilaje grele acţionează pe şantier

Directorul CNAIR precizează că asocierea de constructori italieni şi români (Webuild-Tancrad) acţionează cu 1.500 de muncitori şi operatori, susţinuţi de peste 300 de utilaje grele.

În acest moment activitatea se desfăşoară simultan în mai multe zone ale acestei secţiuni montane în lungime de 37,4 km. Se lucrează la 15 din cele 54 de structuri prevăzute pe traseu, se pregăteşte platforma necesară lansării TBM-ului (utilajul gigant pentru forat tuneluri), care va începe execuţia Tunelului Poiana (zona Portalului Sibiu) şi se lucrează la ecoductul din zona localităţii Racoviţa.

"Avansează inclusiv execuţia carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului ca şi a grinzilor produse direct în fabricile special amplasate pe şantier, în zonele localităţilor Racoviţa şi Cepari", a precizat Pistol.

Autostrada Sibiu-Piteşti, proiect de 5,4 miliarde de lei

Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport. Secţiunea Cornetu-Tigveni este una dintre cele două secţiuni importante care vor traversa efectiv Carpaţii, asigurând circulaţia continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanţa -Nădlac), până la finalul anului 2029.

