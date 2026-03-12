Zelenski, despre posibilitatea de a trimite experţi în drone la Bucureşti: "Depinde de Armata Română"

Volodimir Zelenski a mulţumit României pentru sprijinul oferit în război, dar şi pentru modul în care cetăţenii ucraineni sunt trataţi pe teritoriul ţării noastre. Întrebat dacă în acordul semnat pentru producţia de drone este prevăzut ca Ucraina să trimită în România şi experţi şi instructori de drone, Volodimir Zelenski a declarat că acest lucru depinde de Armata Română.

Zelenski, despre acordul semnat la Bucureşti

De asemenea, Zelenski a spus că Ucraina şi România vor încerca să colaboreze mai mult şi în domeniul energiei. În ceea ce priveşte energia electrică, va începe construcţia a două noi linii de transport între cele două ţări, dar Ucraina şi-ar dori să aibă proiecte comune cu România şi în ceea ce priveşte petrolul şi gazele din Marea Neagră.

"Vreau să mulţumesc României pentru sprijinul acordat Ucrainei. Rusia nu trebuie să aibă linişte în Europa, investeşte în distrugerea normalităţii. Nu dorim nimănui să trăiască ce trăim noi. Discuţiile noastre se referă la modul în care putem colobora mai mult şi ce putem face mai mult pentru securitatea statelor noastre. După începerea unui nou război în Orientul Mijlociu securitatea este cu atât mai importantă. Experţii noştri se află în Orientul Mijlociu pentru a oferi sprijin în doborârea dronelor. Consider că aceste timpuri e nevoie de mai multă colaborare. România, împreună cu alte state, ne-a ajutat să ne apărăm cetăţenii mai ales pe componenta de distrugere a rachetelor. România e dispusă să colaboreze cu Ucraina în programul SAFE.

Am semnat un acord de parteneriat strategic, România şi Ucraina au un mare potenţial economic. Construim împreună cu România două linii noi de transport de energie electrică. E reciproc avantajos pentru ambele state. Documentul a fost semnat astăzi. Vrem să avem proiecte şi în domeniul exploatării petrolului din Marea Neagră. Am vorbit foarte multe despre proiecte în legătură cu petrolul şi gazele, România are expertiză şi ne poate ajuta în acest domeniu. Logistica e foarte importantă pentru noi pe timp de război. Am discutat şi despre formatul B9, domnul preşedinte Dan m-a invitat să particip la summitul de la Bucureşti. Mulţumesc României şi pentru respectul de care se bucură cetăţenii noştri pe teritoriul României. România şi Ucraina sunt parteneri strategici în mod natural, iar colaborarea dintre noi trebuie să fie şi mai puternică.

Detalii despre Patriot nu pot să vă dau. Câteva state ne-au promis că ne vor trimite rachete pentru Patriot, nu vreau să detaliez aceste date. Nu au venit toate aceste rachete, am primit câteva, dar nu tot ce ni s-a propus. În Orientul Mijlociu, în primele 24 ore, s-au folosit peste 700 de rachete. Ucraina, în 4 ani de război, nu a avut atâtea rachete, nici pe departe. 700 de rachete, 1.000 de rachete, nu vor ajuta atunci când zboară mii de drone Shahed. Discuţia nu e dacă ai drone sau nu, problema e să integrezi dronele interceptoare în sistemele defensive de apărare antiaeriană. Şi chiar mai mult, contează experienţa militarilor noştri, operatorii de drone. Noi am stabilit cu România să construim drone, dacă Armata Română vrea instructori de drone, depinde de Armata Română. Cu siguranţă, noi avem experţi şi disponibilitate de a ajuta", a declarat Volodimir Zelenski.

