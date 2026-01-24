400 de camere video cu radar vor împânzi drumurile naţionale şi autostrăzile. Niciun şofer care apasă prea tare pedeala de acceleraţie nu va mai avea scăpare. Autorităţile au lansat deja licitaţia pentru achiziţie.

Vizate vor fi atât drumurile naționale intens circulate, dar și autostrăzile. Ne referim și la Drumul Național 1, drumul către munte. În total, sunt 400 de camere pentru care a fost organizată această licitație de către CNAIR.

Unde vor fi amplasate și când vor deveni operaționale

Știm că cei de la drumuri caută un anumit tip de camere: trebuie să fie camere radar, să aibă anumite specificații și să fie rezistente. Aceste camere vor putea să funcționeze chiar și la temperaturi extreme, de la minus 30 de grade Celsius până la plus 60 de grade Celsius, adică o căldură insuportabilă, aproape apocaliptică.

Există și alte specificații. De asemenea, aceste camere vor putea să detecteze, pe lângă viteză, dacă șoferul poartă sau nu centura de siguranță, dacă vorbește la telefon. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi, la rândul lor, verificate de aceste camere, inclusiv dacă mașina respectivă are sau nu o vinietă valabilă.

Camerele detectează dacă șoferul poartă centura de siguranță sau dacă vorbește la telefon

Așteptăm să vedem când vor apărea aceste camere și în cât timp le vor avea cei de la CNAIR și, evident, cum vor fi implementate.

