Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video 400 de camere noi pe drumuri și autostrăzi. Detectează lipsa centurii de siguranță și folosirea telefonului

400 de camere video cu radar vor împânzi drumurile naţionale şi autostrăzile. Niciun şofer care apasă prea tare pedeala de acceleraţie nu va mai avea scăpare. Autorităţile au lansat deja licitaţia pentru achiziţie.

de Bogdan Dinu

la 24.01.2026 , 15:10

Vizate vor fi atât drumurile naționale intens circulate, dar și autostrăzile. Ne referim și la Drumul Național 1, drumul către munte. În total, sunt 400 de camere pentru care a fost organizată această licitație de către CNAIR.

Unde vor fi amplasate și când vor deveni operaționale

Știm că cei de la drumuri caută un anumit tip de camere: trebuie să fie camere radar, să aibă anumite specificații și să fie rezistente. Aceste camere vor putea să funcționeze chiar și la temperaturi extreme, de la minus 30 de grade Celsius până la plus 60 de grade Celsius, adică o căldură insuportabilă, aproape apocaliptică. 

Articolul continuă după reclamă

Există și alte specificații. De asemenea, aceste camere vor putea să detecteze, pe lângă viteză, dacă șoferul poartă sau nu centura de siguranță, dacă vorbește la telefon. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi, la rândul lor, verificate de aceste camere, inclusiv dacă mașina respectivă are sau nu o vinietă valabilă. 

Camerele detectează dacă șoferul poartă centura de siguranță sau dacă vorbește la telefon

Așteptăm să vedem când vor apărea aceste camere și în cât timp le vor avea cei de la CNAIR și, evident, cum vor fi implementate.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

camere radar autostrazi cnair viteza
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine”
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Evenimente » 400 de camere noi pe drumuri și autostrăzi. Detectează lipsa centurii de siguranță și folosirea telefonului