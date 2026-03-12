Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski au semnat la Bucureşti un parteneriat strategic pe mai multe planuri. Cel mai important este începerea de construcţie de drone în ţara noastră.

- Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: A existat o neîncredere istorică între ţările nostre. S-a evaporat

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că s-a vorbit şi despre drepturile comunităţii româneşti din Ucraina, dar şi despre sprijinul pe care România îl va oferi Ucrainei pentru aderarea la UE.

Nicuşor Dan, despre parteneriatul cu Ucraina

Nicuşor Dan a recunoscut că a existat "o neîncredere istorică" între România şi Ucraina, dar această neîncredere a dispărut astăzi, 12 martie, o dată cu semnarea acestui acord.

"Mulţumesc dumneavoastră şi poporului dumneavoastră pentru lupta pe care o duceţi. E o luptă pentru Europa întreagă şi pentru români. Am semnat azi o declaraţie de parteneriat strategic, e un moment important în relaţia noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem, istoric a existat neîncredere între ţările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul în care a început războiul. Ne asumăm resposabilitatea comună pentru această parte de Europa.

Documentul pe care l-am semnat este foarte important. În discuţiile pe care le-am avut am vorbit despre războiul din Ucraina, despre colaborarea noastră militară, mai exact despre producţia de drone în România. Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic. Am vorbit despre proiecte comune în zona de energie. Am vorbit despre integrarea Ucrainei în UE şi am rearfimat sprijinul nostru în acest proces. Foarte important, am vorbit şi despre minoritatea românească din Ucraina. Am primit garanţii în legătură cu continuarea funcţionării şcolilor în limba română. L-am invitat pe domnul preşedinte Zelenski la reuninea B9 care va avea loc la Bucureşti", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

