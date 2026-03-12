Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: A existat o neîncredere istorică între ţările nostre. S-a evaporat

Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski au semnat la Bucureşti un parteneriat strategic pe mai multe planuri. Cel mai important este începerea de construcţie de drone în ţara noastră.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 16:27
Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: A existat o neîncredere istorică între ţările nostre. S-a evaporat - Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: A existat o neîncredere istorică între ţările nostre. S-a evaporat

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că s-a vorbit şi despre drepturile comunităţii româneşti din Ucraina, dar şi despre sprijinul pe care România îl va oferi Ucrainei pentru aderarea la UE.

Nicuşor Dan, despre parteneriatul cu Ucraina

Nicuşor Dan a recunoscut că a existat "o neîncredere istorică" între România şi Ucraina, dar această neîncredere a dispărut astăzi, 12 martie, o dată cu semnarea acestui acord.

Articolul continuă după reclamă

"Mulţumesc dumneavoastră şi poporului dumneavoastră pentru lupta pe care o duceţi. E o luptă pentru Europa întreagă şi pentru români. Am semnat azi o declaraţie de parteneriat strategic, e un moment important în relaţia noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem, istoric a existat neîncredere între ţările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul în care a început războiul. Ne asumăm resposabilitatea comună pentru această parte de Europa.

Documentul pe care l-am semnat este foarte important. În discuţiile pe care le-am avut am vorbit despre războiul din Ucraina, despre colaborarea noastră militară, mai exact despre producţia de drone în România. Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic. Am vorbit despre proiecte comune în zona de energie. Am vorbit despre integrarea Ucrainei în UE şi am rearfimat sprijinul nostru în acest proces. Foarte important, am vorbit şi despre minoritatea românească din Ucraina. Am primit garanţii în legătură cu continuarea funcţionării şcolilor în limba română. L-am invitat pe domnul preşedinte Zelenski la reuninea B9 care va avea loc la Bucureşti", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Comentarii


Întrebarea zilei
Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, după discuţiile cu Zelenski: A existat o neîncredere istorică între ţările nostre. S-a evaporat