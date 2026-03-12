România și Ucraina fac un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale. Președintele Nicușor Dan și liderul ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, un parteneriat strategic privind proiecte energetice și de infrastructură, dar și producția comună de drone în România.

”Mulţumesc pentru vizita pe care ne-o faceţi şi mai ales mulţumim dumneavoastră şi poporului ucranian pentru lupta pe care o duceţi, care este o luptă pentru Europa întreagă, deci şi pentru România", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a anunţat că a semnat o declaraţie de parteneriat strategic cu omulogul său ucreainean, un moment important în relaţia bilaterală dintre România şi Ucraina.

"Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că, istoric, a existat neîncredere între ţările noastre. Această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începutului războiului din 2022 şi momentul de azi e un moment în care cele două ţări îşi asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, îşi asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa", a subliniat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că a vorbit cu Volodimir Zelenki despre războiul din Ucraina şi despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă.

"Am vorbit despre colaborarea noastră militară şi unul din documentele semnate vorbeşte de producţia comună de drone în România", a spus Nicuşor Dan.

"Vom împărtăși cunoștințele noastre despre fabricarea de drone, inclusiv pe partea de software, și experiența militarilor noștri", a declarat Volodimir Zelenski.

Nicuş Dan a spus că a reafirmat sprijinul diplomatic al României în toate formatele în care el poate fi exercitat în Uniunea Europeană şi în NATO, pentru o poziţie corectă şi pentru un sprijin pe care toate aceste organisme să-l aducă Ucrainei în războiul pe care îl duce.

"Am vorbit de conectivitate între ţările noastre şi de proiecte comune de conectivitate, din nou în beneficiul inclusiv economic al cetăţenilor ţărilor noastre. Am vorbit de proiecte comune de energie şi unul din documentele semnate se referă la parteneriatul nostru în zona energetică. Am vorbit de integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană şi am reafirmat sprijinul României pentru acest proces şi, foarte important, am vorbit de minoritatea românească din Ucraina şi de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română şi pentru toate celelalte drepturi ale minorităţii române în acord cu drepturile minorităţilor stabilite prin carte internaţionale. În ultimul rând, l-am invitat pe domnul preşedinte la reuniunea B9, care va avea loc în mai", a declarat Nicuşor Dan.

România și Ucraina vor construi împreună două linii de furnizare a energiei electrice.

"Construim împreună cu România două linii noi de furnizare a energiei și acest lucru va permite României să devină mai puternică pentru a garanta securitatea în această regiune. E reciproc avantajos pentru ambele state", a declarat Volodimir Zelenki.

În ceea ce priveşte proiectul dindomeniul energiei preşedintele ucrainean a declarat: "Vor fi două interconectoare – unul mai mare, unul mai mic, în domeniul energiei electrice. Este important pentru securitatea energetică a Ucrainei. Ne-am dori ca primul să fie gata până la sfârșitul anului. În domeniul energiei din SUA, România ne sprijină în acest domeniu, e vorba de volume foarte mari. O parte din gazele pe care nu le va folosi Ucraina, le pot folosi alte state, avem unde să depozităm aceste gaze. Am vorbit despre exploatarea gazelor în comun, a trebuit să începem deja partea birocratică astăzi".

