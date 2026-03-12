Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O fostă regină a frumuseții, acuzată de crimă după ce și-a pus copilașul într-o pungă cât încă era în viață

O fostă regină a frumuseții este acuzată de crimă, după ce și-a aruncat nou-născutul la gunoi cât încă era în viață. Un juriu a votat să o pună sub acuzare pe Laken Snelling, în vârstă de 22 de ani, pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv omor din culpă de gradul întâi, după ce bebelușul ei a fost găsit mort într-o pungă de gunoi îndesată în spatele unui dulap din camera ei. Autopsia a constatat că moartea nou-născutului s-a datorat unei „asfixieri prin mijloace nedeterminate”.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 16:18
O fostă regină a frumuseții, acuzată de crimă după ce și-a pus copilașul într-o pungă cât încă era în viață Tânăra care și-a ucis copilul - Facebook Galerie (4)

Snelling se află în arest la domiciliu din octombrie anul trecut. Departamentul de Poliție din Lexington a declarat că marele juriu a luat decizia după ce a aflat că bebelușul lui Snelling s-a născut viu.

Inițial, ofițerii au intervenit la o casă din afara campusului, la câteva străzi distanță de Universitatea din Kentucky, după ce au fost alertați despre un bebeluș găsit mort într-un dulap pe 27 august anul trecut, scrie Mirror.

Și-a lăsat copilul să moară

Articolul continuă după reclamă

Colegii de cameră ai lui Snelling au dat alerta, după ce au auzit-o scoțând zgomote ciudate mai devreme în acea zi și au găsit sânge în camera ei. Când au sosit ofițerii, Snelling nu a fost găsită nicăieri, plecând să participe la cursuri, în ciuda faptului că tocmai născuse.

Înainte de a se întoarce acasă, tânăra de 22 de ani fusese la un McDonald's și a parcat în fața unei clinici. A fost arestată și adusă la o secție de poliție pentru interogatoriu. La câteva ore după arestarea sa și primirea tratamentului la un spital local, Snelling a ales să renunțe la drepturile sale și a vorbit cu oamenii legii.

Le-a spus că a născut „un bebeluș care a căzut pe podeaua dormitorului ei” la ora 4 dimineața în acea zi și a fost trează încă 30 de minute înainte de „a cădea peste copil și a adormi la loc”. Nu s-a spus cât timp a dormit, dar în acest timp nou-născutul ei „devenea albastru și violet”.

Snelling i-ar fi spus unui ofițer că și-a înfășurat bebelușul într-un prosop „ca pe un burrito” și l-a așezat pe podeaua dormitorului ei. Apoi a spus că acest lucru „i-a oferit puțină alinare în acel moment”, se arată în declarația ei sub jurământ.

După arestare, Snelling a fost ținută în Centrul de Detenție al comitatului Fayette până pe 2 septembrie, iar apoi i s-a permis să fie ținută în arest la domiciliu la tatăl ei în Tennessee. Tânăra s-a retras de la Universitatea din Kentucky, unde a fost membră a echipei de majorete STUNT a școlii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

miss regina copil gunoi
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Comentarii


Întrebarea zilei
Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele?
Observator » Inedit » O fostă regină a frumuseții, acuzată de crimă după ce și-a pus copilașul într-o pungă cât încă era în viață