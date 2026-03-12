O fostă regină a frumuseții, acuzată de crimă după ce și-a pus copilașul într-o pungă cât încă era în viață

O fostă regină a frumuseții este acuzată de crimă, după ce și-a aruncat nou-născutul la gunoi cât încă era în viață. Un juriu a votat să o pună sub acuzare pe Laken Snelling, în vârstă de 22 de ani, pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv omor din culpă de gradul întâi, după ce bebelușul ei a fost găsit mort într-o pungă de gunoi îndesată în spatele unui dulap din camera ei. Autopsia a constatat că moartea nou-născutului s-a datorat unei „asfixieri prin mijloace nedeterminate”.

Snelling se află în arest la domiciliu din octombrie anul trecut. Departamentul de Poliție din Lexington a declarat că marele juriu a luat decizia după ce a aflat că bebelușul lui Snelling s-a născut viu.

Inițial, ofițerii au intervenit la o casă din afara campusului, la câteva străzi distanță de Universitatea din Kentucky, după ce au fost alertați despre un bebeluș găsit mort într-un dulap pe 27 august anul trecut, scrie Mirror.

Și-a lăsat copilul să moară

Colegii de cameră ai lui Snelling au dat alerta, după ce au auzit-o scoțând zgomote ciudate mai devreme în acea zi și au găsit sânge în camera ei. Când au sosit ofițerii, Snelling nu a fost găsită nicăieri, plecând să participe la cursuri, în ciuda faptului că tocmai născuse.

Înainte de a se întoarce acasă, tânăra de 22 de ani fusese la un McDonald's și a parcat în fața unei clinici. A fost arestată și adusă la o secție de poliție pentru interogatoriu. La câteva ore după arestarea sa și primirea tratamentului la un spital local, Snelling a ales să renunțe la drepturile sale și a vorbit cu oamenii legii.

Le-a spus că a născut „un bebeluș care a căzut pe podeaua dormitorului ei” la ora 4 dimineața în acea zi și a fost trează încă 30 de minute înainte de „a cădea peste copil și a adormi la loc”. Nu s-a spus cât timp a dormit, dar în acest timp nou-născutul ei „devenea albastru și violet”.

Snelling i-ar fi spus unui ofițer că și-a înfășurat bebelușul într-un prosop „ca pe un burrito” și l-a așezat pe podeaua dormitorului ei. Apoi a spus că acest lucru „i-a oferit puțină alinare în acel moment”, se arată în declarația ei sub jurământ.

După arestare, Snelling a fost ținută în Centrul de Detenție al comitatului Fayette până pe 2 septembrie, iar apoi i s-a permis să fie ținută în arest la domiciliu la tatăl ei în Tennessee. Tânăra s-a retras de la Universitatea din Kentucky, unde a fost membră a echipei de majorete STUNT a școlii.

