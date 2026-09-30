Trecem acum la sfânta întrebare "Ce mâncăm azi?", urmată de sora ei "când mai avem timp să gătim". O soluție care salvează timp, bani şi nervi este conceptul de gătit în serie. Mai multe feluri principale şi garnituri care pot fi combinate într-un meniu pentru mai multe zile.

"O zi de miercuri, la prânz, luăm niște cartofi dulci. Apoi iau două pulpe de pui de aici, și o mână de legume, fasole verde. Fibre, nutrienți – avem farfuria completă"

Felul doi este gata imediat. Aceleași ingrediente pot deveni baza unui meniu pentru două-trei zile.

Ce este batch cooking

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Silvia Gherasim este adepta acestui concept. În cel mult două ore face mâncare pentru mai multe zile.

"Eliminăm acel food noise "ce mai mâncăm astăzi", când ajungi seara acasă sau după masă, după lucru. Ce am făcut aici mi-a luat jumătate de oră până am tăiat și am băgat totul la cuptor, am pus orezul, pastele la fiert... stau la cuptor 30-40 de minute, în total o oră și jumătate. În loc să iau fast food sau ronțăieli, am aici pregătită proteina, orezul, pastele, cartofii" explică Silvia Gherasim.

Iar organizarea meselor poate însemna şi un control mai bun al cheltuielilor.

"Pentru toată familia pot să zic că pentru 3 zile fac cumpărături de 200 de lei, deci economisești foarte mult" mai spune Silvia Gherasim.

Cum păstrăm alimentele după ce am gătit pentru mai multe zile

Atenţie, însă, la modul în care păstrăm alimentele.

"Alimentele preparate pot rezista 3-4 zile în frigider. Este bine să refrigerăm alimentele în termen de cel mult două ore de la gătire și să nu le consumăm dacă au trecut mai mult de 4 zile de la refrigerarea lor. Dacă vrem să le păstrăm pe termen mai lung se recomandă congelarea" explică medicul nutriţionist Olivia Micşa.

Pentru Larisa, timpul câștigat în bucătărie înseamnă mai multă libertate în zilele aglomerate.

"Stăm în Italia și pregătim multe paste, totul e simplu, odată ce ai făcut pasta, sosul îl facem și cu alte zile înainte. Eu în fiecare zi fac de mâncare pentru 5 persoane. Câteodată poate pregătesc multe legume și încerc să organizez zilele viitoare" spune Larisa.

Gătitul în serie a devenit fenomen global când stilul modern de viaţă, foarte aglomerat, ne-a obligat să căutăm metode eficiente de organizare ca să economisim timp şi bani.