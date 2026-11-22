Al 37-lea femicid de anul acesta. O femeie de 46 de ani din Dâmbovița a fost ucisă în locuinţa unui bărbat dintr-o comună aflată la zeci de kilometri de casa ei. Și el a fost găsit mort, într-o anexă a gospodăriei. Fiul femeii a dat-o dispărută și a pornit pe urmele ei. Imaginile de pe camerele de supraveghere l-au ajutat să refacă ultimul traseu al mamei sale și să ajungă la locul crimei. Aici a descoperit un detaliu șocant despre ucigaş: acesta a mai omorât o femeie în urmă cu 18 ani în Spania.

Ultima dată când a fost văzută în viață, femeia de 46 de ani le-ar fi spus apropiaților că merge să îngrijească o bătrână dintr-o altă comună. Soţul ei era plecat în cursă cu TIR-ul iar copiii nu erau în sat. Când femeia nu a mai răspuns la telefon, au alertat poliția. Au căutat-o ore întregi, apoi au verificat camerele de supraveghere din zonă.

"Noi am fost două săptămâni plecaţi în Botoşani. Tata încerca să o sune pe mama şi nu mai răspundea. Am căutat de la 8 dimineaţa până la 4 după-amiaza. A luat-o camera (n.r de supraveghere) în care mama se urcă în Bolt", povesteşte fiul femeii.

Familia a refăcut traseul și, din aproape în aproape, a descoperit că femeia plecase cu o mașină de ridesharing, într-o altă comună la 25 de kilometri depărtare de casă.

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Criminalul din Dâmbovița mai omorâse o femeie acum 18 ani

Suspectul de crimă locuia singur în această casă uriașă, pe care și-o construise cu banii strânși la muncă în Spania. Aici, într-o încăpere, a fost găsit trupul fără viață al femeii de 46 de ani, cu urme vizibile de violență. Undeva în spate, într-o anexă, polițiștii au găsit și trupul bărbatului, care, cel mai probabil, și-a pus capăt zilelor când a realizat că-l așteaptă închisoarea pe viață.

Bărbatul care a ucis-o pe femeia de 46 de ani nu era la prima crimă. În 2008, a omorât şi în Spania, apoi a fost condamnat la închisoare. A fost transferat ulterior în România, dar a ieșit din penitenciar înainte de termen, după ce a obținut eliberarea condiționată.

"A fost plecat prin Spania, unde a mai făcut o faptă din asta. Cu una din Venezuela sau Columbia, nu ştiu de unde era", spune un vecin.

Ce l-a făcut să ucidă din nou și ce s-a întâmplat în casa lui înainte de crimă sunt întrebări la care anchetatorii încearcă acum să găsească răspunsuri. Polițiștii verifică și ce relație exista, de fapt, între cei doi.

"Victima, ce ne-a spus acum un vecin, cică ar fi concubina lui". "Nu are nicio treabă. Mama lui se mişcă, nu a avut nevoie de îngrijire. A venit, a trăit cu el împreună". "O cunosc de foarte mult timp pe fata asta. Era o femeie muncitoare, s-a dus şi ea la muncă şi a omorât-o criminalul ăla". "Era o femeie liniştită, îşi vedea de treabă. Familie, soţ, copil, nepot", spun oamenii.

Cazul readuce în atenție situaţia celor condamnaţi pentru omor, după eliberare. În România, cei care și-au ispășit pedeapsa nu sunt monitorizați automat de poliție. Doat în cazul eliberării condiționate, pot exista obligații de supraveghere, dar cu durată limitată.