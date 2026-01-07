S-a cam încheiat vacanţa, pentru toată lumea, dar urmează cel puţin câteva weekenduri în care tot mai putem da o fugă la munte, măcar pentru schi. Mai cu seamă că iarna asta a fost mai generoasă în ninsori faţă de anii trecuţi. Dar oricât de bune ar fi pârtiile, experienţa nu e nici frumoasă, nici sigură, fără un echipament potrivit. Alegerea schiurilor, a clăparilor şi reglarea corectă a acestora sunt paşi esenţiali, de la începători până la cei mai experimentaţi. Iată câteva sfaturi pentru o vacanţă fără dureri şi accidente.

Virajele impecabile, în viteză, au un secret. Este vorba despre echipamentul bine ales și reglat după înălțimea, greutatea și experiența schiorului. E motivul pentru care ziua pe pârtie începe, practic, în magazin sau în centrul pentru închirierea echipamentelor.

"Lungimea corectă a schiurilor pentru începători, potrivit specialiștilor, este cam pană în dreptul bărbiei, cam asta. Dacă sunt mai scurte, nu sunt foarte stabile, dacă sunt mai lungi, sunt extrem de greu manevrabile.", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Reglarea corectă a echipamentului este şi ea esenţială, atât pentru experienţa în sine, cât şi pentru evitarea accidentărilor.

"Trebuie să ne alegem un clăpar să fie fix, să nu se mişte piciorul în el. După clăpar, urmează schiul. Noi trebuie să reglăm legătura, astfel încât clăparul să calce fix pe jumătatea schiului. Şi cel mai important, trebuie să reglăm legătura faţă şi legătura spate pe greutate, pentru a putea sări schiul, în caz că vom cădea. Aşa că noi recomandăm pentru începători, cu 10 kg mai puţin decât au ei.", a explicat Dominic Marcu, instructor schi.

Cum să alegi corect bețele și îmbrăcămintea de schi pentru siguranță și confort

Bețele de schi trebuie alese astfel încât antebrațul să facă un unghi de 90 de grade, cu bățul așezat în poziție normală. Îmbrăcămintea se alege în straturi. Trebuie să fie suficient de groasă, pentru a proteja termic, dar suficient de subțire, pentru a nu îngreuna mișcările. Din echipament nu trebuie să lipsească mănușile, casca și ochelarii de protecție. Un echipament complet poate fi închiriat cu 80 de lei pe zi.

"Când l-am cumpărat, mi-a fost recomandat. E cel mai bine să-ţi recomande un expert în aşa ceva.", a spus un bărbat.

Reporter: E important ca echipementul să fie bine ales?

Bărbat: Cel mai important.

Reporter: De ce?

Bărbat: Te fereşti de accidente.

"La mine sunt alese schiurile să fie rigide, pentru că în general merg tare.", a spus o femeie.

Echipamentul bun e la fel de important și pentru snowboarderi.

"Unghiul la legături se pune într-un anumit fel, în funcţie de piciorul de bază, în funcţie de nivelul de pregătire. Dacă învătăm să ne dăm cu nişte reglaje greşite, în momentul on care un instructor o să ţi le regleze corect, e posibil ca în acel moment să ai senzaţia ca nu mai ştii să te dai.", a spus Amalia Dinu, instructor snowboarding.

Ca ultim pas, înainte de a intra pe pârtie, avem ceruirea schiurilor, ori plăcii de snowboarding, esenţială pentru o alunecare lină. Costă 30 de lei, pentru schiuri şi 40 de lei pentru placă.

