Video Cum îţi revii după mesele de Paşte. Trucuri simple pentru dureri de stomac şi mahmureală

După mesele de Paşte, pline cu preparatele din carne, ouă şi multe dulciuri, simţim nevoia să revenim la un meniu obişnuit. Nu este însă întotdeauna uşor. Excesele de sărbători ne dau multora dureri de cap şi de stomac aşa că în aceste zile apelăm la diferite remedii pentru a ne reveni.

de Laura Ilioiu

la 13.04.2026 , 14:07

Pentru a ne reveni după o noapte lungă există câteva trucuri simple, dar eficiente. După o noapte în care toată lumea s-a distrat și s-a bucurat din plin de mâncare și băutură, ziua începe într-un ritm mai ușor. 

În această dimineață trebuie să consumăm mâncare mai simplă, mai ușoară, cum ar fi o supă caldă, o limonadă, de ce nu și zeamă de varză, pentru că acriturile sunt foarte eficiente. 

Câteva preparate simple, însă pentru mulți astfel de alegeri chiar ajută, fie că vorbim de o ușoară mahmureală sau pur și simplu de prea multă mâncare grea, cum au fost sarmalele, drobul și prăjiturile care au fost pregătite pentru sărbătorile pascale.

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă în special de sărbători tindem să facem excese de mâncare și băutură, e bine să păstrăm totuși un echilibru. Dacă ieri am mâncat mai mult, astăzi e momentul să fim puțin mai atenți la alegerile pe care le facem.

Laura Ilioiu Like
masa paste retete de paste friptura de miel pasca paste 2026 mahmureala risipa
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte?
Observator » Evenimente » Cum îţi revii după mesele de Paşte. Trucuri simple pentru dureri de stomac şi mahmureală
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.