Video Cât ajung să coste platourile festive comandate online. Preţurile pornesc de la 100 de lei pentru 4 persoane

Cine n-a vrut să renunţe la bunătăţile de Paşte, dar nici să stea în bucătărie, a ales să comande mâncare prin firmele de catering. Anul acesta, însă, comenzile au fost mai mici.

de Cristina Niță

la 11.04.2026 , 14:17

Cei care nu au timp, răbdare sau pur și simplu nu se pricep, apelează cu încredere la firmele specializate. În bucătării se lucrează de zor pe ultima sută de metri. Au fost comandate de la platouri care conțin ouă, brânzeturi, ouă umplute, până la friptură de miel, dar și platouri care conține pate făcut în casă, drob de miel, brânzeturi, ridichi, ceapă, dar și chifteluțe în crustă și măsline. 

Un astfel de platou poate ajunge pentru două-trei, chiar și patru persoane și costă în jur de 100 de lei. Nu lipsesc de pe masa de sărbătoare a românilor nici măcar sarmalele. Cei de la catering au gătit sarmale în foi de varză, dar și în foi de viță. 

Comenzile ajung până la 1000 de lei pentru cei care au comandat. Managerii spun însă că profilul clienților s-a schimbat anul acesta, poate și din cauza situației economice, dar nu vor să facă nici risipă alimentară, așa că cei care au comandat, au comandat cât să mănânce și să nu arunce.

Cristina Niță
Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

