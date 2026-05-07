Primăria Municipiului Bucureşti anunţă renunţarea la proiectul "Străzi deschise" pentru weekendul 9 - 10 mai

La două săptămâni de la reluarea evenimentului "Străzi deschise", Primăria Municipiului Bucureşti anunţă închiderea evenimentului pentru weekendul 9 - 10 mai.

Conform anunţului făcut de Primăria Municipiului Bucureşti, "au loc două alte mari evenimente, Semimaratonul Internațional București 2026 și Bucharest Food Truck Festival, care vin cu restricții, iar un al treilea are da complet peste cap traficul. Se vor ține doar două tururi ghidate, însă noi nu închidem #CaleaVictoriei".

Astfel, semimaratonul Internațional București 2026 are loc pe 9 și 10 mai. Pe 9, va începe de la ora 07:30 și va ține până la ora 17:00, iar pe 10, se va desfășura între 07:30 și 14:00.

Sâmbătă, vor fi închise Bd. Unirii (de la Piața Alba Iulia, la Piața Constituției), Splaiul Independenței (între Piața Unirii și Podul Hașdeu) și Bd. Libertății.

Duminică, se vor închide și Șos Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Buzești, Str. Vasile Pârvan, Regina Elisabeta.

Restricțiile se vor ridica pe măsura ce se termină cursele.

Pe Șos. Kiseleff se va ține și Bucharest Food Truck Festival, în weekend, între orele 10:00 și 23:00.

Accesul va fi restricționat atât pe Kiseleff, pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, cât și pe Str. Monetăriei.

