Mai poate fi propus premier Ilie Bolojan? PNL spune că da, PSD exclude

Un guvern minoritar condus de Bolojan este un scenariu fezabil, dacă Sorin Grindeanu nu reușește să strângă o majoritate parlamentară, susţine Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru. În paralel, liberalii susțin că nu există impedimente constituționale pentru redesemnarea lui Bolojan ca premier, în timp ce PSD respinge categoric această variantă și invocă deciziile Curții Constituționale.

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, susţine că un guvern minoritar Bolojan este fezabil, explicând că dacă Sorin Grindeanu este mandatat să facă noul guvern şi nu întruneşte majoritatea, atunci Ilie Bolojan este în continuare cea mai bună soluţie.

"În condiţiile în care domnul Grindeanu, în înţelepciunea domniei sale, constată că, după ce a dat ţara peste cap, de fapt nu are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru şi să conducem ţara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident şi cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil", a spus Dragoş Pîslaru, într-o conferinţă de presă, întrebat dacă ar susţine un guvern minoritar PNL-USR.

El a precizat că acest lucru este şi constituţional."I se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu întruneşte majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluţie pentru România", a menţionat Pîslaru.

Mai poate fi Bolojan premier?

Ministrul Investiţiilor a fost întrebat şi dacă mai poate fi Bolojan premier, în contextul deciziei CCR din 2020. "Sigur că da. Decizia CCR spune că preşedintele nu trebuie să pună cu intenţie acelaşi candidat, din nou, ca să poată să se ducă la alegeri anticipate. Ăsta este textul deciziei CCR. Iarăşi, o altă decizie spune că un fost prim-ministru poate să fie numit din nou prim-ministru. Ăsta este talentul CCR, la noi, îţi dă aşa, ca la Agatha Christie, să îţi creeze să vezi pe unde te strecori printre decizii", a explicat el.

"Eu nu aş face nicio consultare, dacă ar fi după mine, aş da direct mandatul domnului Grindeanu să se descurce cu criza pe care a produs-o, să-şi facă guvern în ce fel doreşte domnia sa. Dacă poate şi are majoritate în Parlament, cu susţinerea AUR-ului, iu-hu, mă bucur că până acum a declarat că nu va face această alianţă. Dacă nu poate şi nu are majoritate în Parlament, din nou, iu-hu, să explice în partid de ce a creat tot acest demers şi, după ce se calmează şi nu mai vin cu idei, cum am văzut la doamna Vasilescu… nu pot să-mi revin după chestia asta. Doamna Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, care vine şi spune: decizia PNL-ului din ziua de marţi n-a fost statutară. Dumneaei a devenit un interpret juridic de mare clasă, dottore, (..) explică Partidului Naţional Liberal că decizia domniilor lor n-a fost statutară şi că nu puteau să zică că se duc în opoziţie. Nu cred că mai am ceva de completat la lucrul ăsta. Deci, credeţi-mă, după ce se calmează, soluţia este în continuare Ilie Bolojan, de departe cel mai bun prim-ministru şi cel mai onest şi cu o agendă de reforme", a completat el.

Şi liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a înaintat azi acest scenariu. El a explicat că decizia CCR din 2020 nu interzice automat redesemnarea unui premier căzut prin moțiune. Curtea a spus doar că președintele nu poate desemna din nou același premier dacă urmărește forțarea alegerilor anticipate. El susține că în acest caz condițiile sunt diferite și că nu se încearcă declanșarea alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, Bolojan ar putea construi o altă majoritate parlamentară, diferită de cea care a căzut. În plus PNL a exclus refacerea coaliției cu PSD şi ar trebui să treacă o perioadă "rezonabilă" de timp de la moțiunea de cenzură până la o eventuală nouă desemnare.

PSD a exclus ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier. "Cum mai poate să fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. Nu ai voie ca, dacă un guvern a picat, a fost demis, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus", a spus Grindeanu, miercuri, la Euronews.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Observator și observatornews.ro, premierul Ilie Bolojan a lăsat de înţeles ieri că nu exclude susținerea unui guvern minoritar. Întrebat dacă vede posibilă o nouă intrare la guvernare, dar în alte condiții, Ilie Bolojan a explicat că este răspunderea PSD să vină cu soluția pentru criza creată tot de ei.

"PNL a luat ieri o decizie și este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care au creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar este o chestiune de bun-simț. În această situație, avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un Guvern funcțional. Indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân. Nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta, dar asta înseamnă să îți asumi răspunderea pentru anumite elemente", a declarat premierul interimar.

