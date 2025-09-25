Elevul de 17 ani din Capitală care a declanşat isteria ameninţărilor cu masacru în sute de şcoli şi spitale din toată ţara, a fost internat la Psihiatrie şi va fi supus unei expertize pentru a se stabili dacă a avut sau nu, discernământ. Adolescentul a mai fost cercetat în trecut de FBI pentru fapte de terorism. La audieri, liceanul a recunoscut că el a trimis mesajele despre un iminent atac armat sângeros, care au dat fiori părinţilor şi profesorilor şi care au pus pe jar poliţia din toată ţara. A avut şi o complice, o fată de doar 14 ani.

Elevul de 17 ani a stat în fața anchetatorilor mai bine de 9 ore. Pentru început, nu a vrut să comunice foarte mult, chiar a negat că el este în spatele acelor mesaje și, mai mult de atât, a devenit agresiv pe parcursul audierilor și ar fi încercat să îl bată pe unul dintre polițiști.

Pe parcurs a recunoscut că el a fost în spatele acelor email-uri, însă a spus că nu a acţionat singur, ci a avut un complice, anume o fată de 14 ani din Prahova pe care a cunoscut-o pe internet și care l-ar fi ajutat să obțină toate acele adrese, ca ulterior să trimită mesajele de amenințare.

Tânărul ar fi avut o complice, tot minoră

Articolul continuă după reclamă

Și fata se află acum sub vizorul polițiștilor, a fost adusă din Prahova în București și acum este la DGASPC Sector 2, unde va rămâne până când cercetările vor arăta cu exactitate dacă a fost implicată sau nu în acest caz. În ceea ce îl priveşte pe elevul de 17 ani, el a fost internat la Spitalul Obregia, pentru că procurorul de caz a cerut o expertiză în cazul său pentru a se stabili dacă avea sau nu discernământ și dacă poate fi cercetat, astfel încât să se poată stabili măsuri în cazul său. În caz contrar, trebuie să mai rămână acolo pentru perioada următoare.

"Angel", așa cum își spunea în e-mail-uri, a transmis către mai multe şcoli din ţară că s-a hotărât să pornească un atac sângeros asupra elevilor: "Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează în următoarele zile. Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare". La finalul mesajului a atașat și patru fotografii făcute la două dintre cele mai șocante masacre din istoria Statelor Unite: în Texas și Connecticut, unde atacatorii au ucis zeci de elevi și profesori.

"În momentul când am citit mesajul, emoția mea a crescut. Pentru că acolo apar niște cuvinte destul de grele, însoțite și de câteva poze pe care nu vreau să le mai văd. La un moment dat m-am gândit că poate fi real", a povestit directoarea şcolii "Titu Maiorescu" din Bucureşti.

Legături cu o rețea teroristă documentată de FBI

Liceanul bucureștean a folosit un program de tip VPN pentru a da impresia că mesajele vin din afara țării. Elevul de clasa a 12-a fost prins la prima oră în timp ce mergea spre școală, iar în momentul în care polițiștii i-au cerut telefonul, acesta l-a aruncat pe trotuar și a încercat să-l spargă. Băiatul a fost dus imediat la audieri.

Așa au descoperit anchetatorii că este vorba despre același adolescent care, în 2023, avea legături cu o rețea teroristă globală care manipulează victimele pentru a le determina să comită acte de violență, exploatare sexuală și automutilare. Agenții FBI au documentat că românul a șantajat două eleve din SUA, iar când una a refuzat să mai comunice cu el, a trimis în numele victimei amenințări cu bomba către sinagogi, districte școlare, aeroporturi, spitale și clădiri guvernamentale situate în Statele Unite sau în Marea Britanie.

Portretul adolescentului, realizat de colegi și anchetatori

"Este suficient să te uiți la comportamentul, la modus operandis al făptuitorului, că avea cunoștințe anterioare, dar și că s-a ocupat un pic, a studiat un pic cum să faci să nu fi prins. De obicei, profilul este, cel puțin în România, al unor persoane anterior victimizate, victimă de bullying, de multe ori cu probleme acasă, în ecosistemul familial", a subliniat procurorul de caz.

La școala în care învață în București, tânărul nu a dat niciodată nimic de bănuit, spun colegii. Accesul în liceu a fost restricționat, toți elevii au fost obligați să prezintă carnetul ca să fie lăsați să treacă de poartă.

"A lipsit o perioadă anul trecut și anul acesta, prima săptămână, nu a fost prezent. Este destul de singuratic și nu prea poartă conversații nici cu lumea din jur. Și este de obicei retras, destul de retras", a povestit un coleg de liceu.

"Stă singur în bancă, nu prea vorbește cu nimeni", a adăugat alt elev.

În fața agenților federali, tânărul a recunoscut anul trecut că a trimis peste 450 de amenințări cu bombă sau de atac armat în masă în școli din SUA. Judecătorii din România au decis să nu îl extrădeze în Statele Unite ale Americii pe motiv că nu poate fi acuzat de terorism din moment ce nu e motivat politic, religios sau ideologic. După 30 de zile de arest la domiciliu, a intrat într-un program de consiliere împreună cu părinții săi, susținut la Protecția Copilului Sector 6, şi se afla teoretic sub tratament.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰