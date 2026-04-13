Ca la orice sărbătoare, de Paște, gătim mult şi ne rămâne pe măsură. Iar din păcate, avem tendinţa să aruncăm mult din mâncarea care ne rămâne în frigider. Există însă câţiva paşi simpli care ne pot ajuta să reducem risipa alimentară.

Ca la orice sărbătoare, de Paște, gătim mult și ne rămâne pe măsură. Iar din păcate, avem tendința să aruncăm mult din mâncarea care ne rămâne în frigider. Există însă câțiva pași simpli care ne pot ajuta să reducem risipa alimentară.

În primul rând, trebuie să ne uităm atent în frigider, să verificăm ce avem și să scoatem în față produsele care trebuie consumate. De multe ori rămân undeva acolo în spatele frigiderului și, pe când le descoperim, constatăm că trebuie și aruncate.

Apoi, depozitarea corectă face diferența. Recipiente ermetice și porționarea mâncării ne ajută să o păstrăm mai mult timp și apoi să consumăm responsabil. Și este foarte important să înțelegem, de asemenea, și etichetele. “Expiră la” ține de siguranță, iar “a se consuma înainte de” este, practic, o recomandare și ar trebui să o luăm în considerare, pentru că nu trebuie aruncat acel produs.

Articolul continuă după reclamă

Iar când vine vorba de mâncarea gătită deja, soluțiile sunt mai simple decât putem crede. Cu imaginație, responsabilitate și, firesc, internetul la îndemână, legumele rămase pot deveni o supă cremă. Friptura se transformă fie într-o tocăniță aromată, fie în ingredient pentru un sandwich sau chiar parte dintr-un sos de paste, de exemplu.

Cozonacul se transformă rapid într-o budincă, iar pâinea poate deveni crutoane. Și mai avem ouăle roșii, pe care le putem umple și să facem deja celebrele ouă umplute, care ne plac oricând. Sunt foarte multe variante și, cum spuneam, cu puțină responsabilitate.

Putem să nu mai aruncăm 2,5 milioane de tone în fiecare an, ceea ce ne face campioni la acest capitol în Uniunea Europeană.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰