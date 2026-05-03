Cum s-a întâmplat tragicul accident din Argeș în urma căruia un tânăr a murit. Cine se afla, de fapt, la volan

Accident grav în Câmpulung Muscel. Un bărbat de 35 de ani a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod și s-a oprit într-un stâlp. Un al doilea bărbat, aflat în autoturism, le-a spus inițial polițiștilor că nu își amintește cine era la volan, apoi și-a schimbat declarația. Iată ce au descoperit însă autorităţile.

Distracția, viteza și alcoolul au luat o viață sâmbătă noapte.

"Mă uitam la televizor și pe la ora 1, 1 și ceva am auzit o bubuitură îngrozitoare. Viteză foarte mare au avut, am văzut stâlpul aproape prăbușit. Mașina făcută zob, s-a învârtit, s-a rotit după stâlp", a povestit un martor.

Ionuț, un tânăr de doar 33 de ani, a murit după ce prietenul lui a intrat cu mașina într-un stâlp de beton care a fost rupt în două. Șoferul a pierdut controlul direcției într-o curbă.

La sosirea autorităților, șoferul de 22 de ani era aruncat pe bancheta din spate, iar victima se afla în afara mașinii.

Tânărul a declarat inițial că nu își amintește cum s-a produs accidentul, apoi și-a schimbat declarația. Le-a spus agenților că nu el era la volan. Ancheta a dovedit altceva: el conducea.

"Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat (0,24 mg/l)", a declarat Florin Popa, purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș.

Tânărul care a murit a lăsat în urmă o fetiță de 3 ani. Ionuț era fotbalist la echipa A.S. Flacăra Boteni. Colegii au postat un mesaj pe contul clubului de fotbal.

"Colegul și prietenul nostru, Jon, a trecut la neființă în urma unui accident de mașină. Suntem profund îndurerați de această pierdere și transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Nu te vom uita niciodată", au transmis aceştia.

Șoferul vinovat este conștient și în stare stabilă. Acum este internat și monitorizat în secția de neurochirurgie a Spitalului Județean din Pitești.

"Am primit azi de dimineață telefon că e la spital, la Pitești. Se simte mai bine", a spus tatăl şoferului.

Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Șoferul de 22 de ani riscă ani grei de închisoare.

