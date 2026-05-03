Video Tragedie în judeţul Argeş. Un bărbat de 35 ani a murit, la volan s-ar fi aflat un tânăr care ar fi fost băut

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 35 de ani, după un accident violent în Câmpulung. Mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod și s-a oprit într-un stâlp. Incidentul a ridicat însă multe semne de întrebare. Un al doilea bărbat care se afla în autoturism le-a spus oamenilor legii că nu își amintește cine se afla la volan.

de Diana Severin

la 03.05.2026 , 13:27

Tragedia a avut loc pe o stradă de la marginea orașului Câmpulung. La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu trei echipaje, precum și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Urgență Argeș. În autoturism se aflau doi bărbați.

Pentru unul dintre ei însă, salvatorii nu au mai putut face nimic. Acesta a fost găsit în afara autoturismului. A fost resuscitat mai multe minute, însă, în cele din urmă, a fost declarat decesul.

În autoturism a fost găsit și cel de-al doilea ocupant, poziționat între scaune. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani din Câmpulung, care a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital. Potrivit poliției, tot el se afla la volanul mașinii în momentul producerii accidentului.

Mai mult, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, urmând ca în scurt timp să fie luate toate măsurile legale.

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

accident arges campulung muscel
