Când a fost ultima dată când v-ați invitat prietenii la masă? Avem case, dar ne întâlnim tot mai des la restaurant. Suntem conectaţi, dar nu şi împreună. Nu că nu ne dorim, dar ne țin pe loc oboseala, lipsa timpului și teama că masa sau locuința nu se ridică la standardele de perfecțiune afișate pe rețelele sociale. Aşa am ajuns să ne vedem cu toţii aproape doar de sărbători. O pierdere pentru sănătatea emoţională, spun specialiştii. Interacțiunea autentica din jurul unei mese ne face mai fericiți. Cum s-a schimbat conceptul de ospitalitate, dar şi cum să redeschidem ușa casei pentru oamenii dragi, vedeţi într-un material Observator 16.

De câțiva ani, Adelina învață zeci de mii de oameni cum să organizeze mese reușite acasă, prin programul ei online. Tânăra de 31 de ani a crescut cu bucuria de a avea oameni în casă, așa că vrea să-i ajute și pe alții să prindă curaj și să-și deschidă ușa. Fără grija că le va fi judecată casa, meniul sau cât de curat este totul.

"Ne-am obișnuit să mergem la restaurant, cred că ne sperie și ce vedem în social media, case perfecte, bucătării la dungă, mâncarea foarte stilizată. Și atunci cred că avem și teama asta de a ne mai deschide casele, să-i lăsăm pe oamenii dragi în spațiile personale, ceea ce e foarte trist. Mi-am luat provocarea ca, orice ar fi, oricât de aglomerată ar arăta viața, o dată pe lună să ne întâlnim cu oameni dragi", a povestit Adelina Maria.

Și nu, o masă reușită nu trebuie să presupună mult efort. Ne-am obișnuit să facem o grămadă de feluri de mâncare și să ne ridicăm plini de la masă, dar presiunea dispare dacă îi implicăm și pe invitați.

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"Uite, ar putea să aducă băuturile sau faci tu prăjitura aia bună. Din start simt: 'Băi, contribui și eu în felul ăsta'. Când vin: 'Uite, acolo e aparatul de cafea' sau 'Uite, acolo sunt paharele'. Nu e neapărat să-i lăsăm pe ei să spele vasele. Şi când le-am dat ideea asta, au zis: 'O, nu, dar cum să faci așa?'. Îi las să aducă o sticlă de vin maximum, dar, în realitate, te-ai întâlni mai des dacă ai lăsa bariera asta legată de buget", a mai spus Adelina Maria.

De buget, de timp sau de comoditatea divertismentului livrat direct pe canapea. Iar lista „barierelor” continuă. Casa e prea mică. Nu gătim suficient de bine. Copilul face gălăgie. E prea multă muncă. Concluzia? Mai bine ieșim în oraș. Prinși între oboseala de după muncă și perfecțiunea afișată pe Instagram, am ajuns să trăim un paradox. Suntem dispuși să ne afișăm spațiul personal în fața unor străini, în online, dar ne este tot mai greu să ne strângem propriii prieteni în jurul mesei.

"E mult mai ușor să-ți expui locuința pe rețelele sociale, pentru că acolo tu controlezi toți parametrii. În momentul în care vine cineva în casă, trebuie să încerci să aduci casa la un standard care corespunde așteptărilor. Dacă mai adăugăm la asta și faptul că astăzi sunt mai multe locuri de socializare față de ce era posibil în anii '90...Programele nu se mai suprapun. Multe case s-au reconfigurat și au tot mai puține spații care pot fi utilizate pentru a mânca împreună. Mesele în familie sunt păstrate pentru ocazii speciale, când se pot aduna, cum sunt sărbătorile", a explicat sociologul Alex Dincovici.

O amânare care ne costă starea de bine. Un studiu făcut anul trecut în aproape 150 de țări arată că oamenii care mănâncă împreună mai des sunt mai fericiți și mai pozitivi. Numai în Statele Unite, numărul americanilor care își primesc prietenii sau familia acasă cel puțin o dată pe lună a scăzut cu 75% în ultimii 50 de ani.

Gabriela, 40 de ani: Din păcate, nu îmi permite timpul să gătesc acasă, durează mult, e mai comod.

Reporter: Când a venit cineva ultima dată?

Gabriela, 40 de ani: Acum o săptămână și am comandat.

Până și noțiunea de gazdă bună s-a schimbat radical.

"Gazda bună, în mod tradițional, era gazda care te făcea să te simți ca acasă, extrem de primitoare. Ea e mai degrabă asimilată unui regizor, coregraf, poate, care trebuie să reușească să alcătuiască o experiență cât mai instagramabilă cu putință. Și atunci avem această tranziție de la relație și la cum te simți la estetică și la cum arată lucrurile", a precizat sociologul Alex Dincovici.

Suntem atât de preocupați să avem casa perfectă, încât uităm că, de fapt, oamenii nu vin în vizită pentru gresie, mobilă sau pentru un meniu sofisticat. Vin pentru noi. Și poate că, în loc să mai amânăm o cină până când totul va fi impecabil, ar trebui să punem pur și simplu ceva pe masă și să deschidem ușa.