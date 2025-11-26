Accident mortal noaptea trecută în sectorul 5 al Capitalei. O tânără de 20 de ani a murit, după ce mașina condusă de prietena ei a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma impactului, şoferiţa a fost grav rănită.

Un tragic accident rutier s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Ferentari. O tânără de 20 de ani a murit, iar prietena ei, aflată la volan, în vârstă de 21 de ani, a ajuns în stare gravă la spital. Mașina în care se aflau cele două a lovit violent un stâlp de pe marginea drumului, în urma unei posibile curse ilegale.

Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul circula cu viteză ridicată dinspre parcul Sebastian spre cartierul Ferentari. În zona liniei de tramvai, șoferița a pierdut controlul volanului, a derapat și a intrat direct într-un stâlp. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Momentul tragediei din Ferentari, surprins de camerele de supraveghere

Articolul continuă după reclamă

Imaginile arată că mașina era implicată într-o cursă cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 19 ani. Cele două vehicule rulau aproape unul de celălalt, iar în momentul trecerii de pe carosabil pe șina de tramvai, autoturismul în care se aflau cele două fete a derapat violent.

Pasagera din dreapta, tânăra de 20 de ani, a intrat în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au încercat să o resusciteze mai bine de o oră, însă, din păcate, a fost declarat decesul. Șoferița a fost transportată în stare critică la Spitalul Bagdasar-Arseni.

Impactul a fost atât de puternic încât motorul mașinii a fost proiectat la aproape 50 de metri distanță, ajungând în apropierea unor trecători. Zona a fost securizată, iar anchetatorii iau în calcul scenariul unei curse ilegale. Șoferul celeilalte mașini urmează să fie audiat.

Poliția Capitalei a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală gravă din culpă. Ancheta este în desfășurare.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰