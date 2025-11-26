Antena Meniu Search
Video A apăsat pe acceleraţie şi şi-a băgat prietena de 20 de ani mormânt. Accident de groază în Sectorul 5

Accident mortal azi-noapte în Sectorul 5 al Capitalei. O tânără de doar 20 de ani, pasageră într-un autoturism, și-a pierdut viața în urma unui impact devastator. Maşina, condusă de o prietenă, s-a izbit cu viteză de un stâlp de iluminat. La volan era o șoferiță de 21 de ani, care a pierdut controlul autoturismului și a fost transportată de urgenţă la spital.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 08:30

O tânără de 20 de ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat, miercuri dimineața, într-un stâlp pe Calea Ferentari din Sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit Brigăzii Rutiere a capitalei, din primele informații ale polițiștilor, o tânără de 21 de ani care conducea pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bulevardul Pieptănari, a pierdut controlul asupra direcției şi a intrat într-un stâlp de iluminat public.

În urma impactului mai multe elemente de caroserie au sărit pe un alt autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani.

În urma accidentului, pasagera din primul autovehicul, o tânără în vârstă de 20 de ani şi-a pierdut viața, iar conducătoarea mașinii a fost dusă la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

În urma impactului, bucăți din caroseria maşinii au fost aruncate într-un alt vehicul condus de un tânăr de 19 ani. Polițiștii încearcă să refacă fiecare secundă pentru a înțelege cum a fost posibilă această tragedie.

Redactia Observator
accident mortal tanara bucuresti
