O fată de 21 de ani şi-a condus cea mai bună prietenă spre moarte seara trecută, în Capitală. Maşina în care se aflau cele două s-au lovit puternic de un stâlp de pe marginea drumului. Impactul a fost fix pe partea pasagerei de 20 de ani care nu a mai avut nicio şansă. Martorii spun că autoturismul circula cu viteză de autostadă în mijlocul oraşului. Poliţiştii iau în calcul varianta unei întreceri ilegale.

Accidentul a avut loc după miezul nopţii, pe un bulevard din sectorul 5 al capitalei. Pe imagini se vede cum bolidul la volanul căruia era Maria, o fata 21 de ani, goneşte cu viteză. La un moment, tânăra pierde controlul maşinii, taie mai multe benzi de circulaţie şi trece razant prin faţa unui alt autoturism care mergea în paralel. Maşina se întoarce la 180 de grade şi se izbeşte puternic de un stâlp de iluminat. Pentru Jasmina, pasagera din dreapta, impactul a fost fatal.

Impactul, fatal pentru prietena ei

Impactul cu stâlpul a fost pe partea pasagerei din dreapta, tânăra de 20 de ani care nu a supraviețuit. Motorul mașinii a sărit la 50 de metri depărtare,in dreptul acelei porți maronii. Polițiștii iau in calcul varianta ca soferita de 21 de ani sa se fi luat la întrecere cu tânărul de 19 ani care conducea a doua masina care apare pe filmari.

Maria şi Jasmina erau prietene. Cele două tinere au poze pe reţelele sociale din maşină. Şoferiţa a fost şi ea grav rănită şi a ajuns la spital. Este internată la ATI şi intubată.

"Aveau viteză ambele! Aveau 160 (n.r. km/h)", spune un martor.

Poliţiştii încearcă să refacă acum filmul tragediei.

"Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ", a declarat Claudiu Costea, Brigada rutieră.

Viteza, diferenţa dintre viaţă şi moarte

Specialiştii în conducere defensivă spun că viteza face diferenţa dintre viaţă şi moarte.

"Clar viteza este foarte mare, dar avem două circumstanţe agravante şi anume, structura carosabilului care este foarmată din aceste plăci de beton şi şinele de tramvai. Mai avem un factor foarte important care duce la pierderea aderenţei se formează condens, luciu. Ea venea dintr-o curbă, în momentul în care vii cu viteză, fără aderenţă jos. Şi lipsa de experienţă este o cauză", a declarat Sorin Ene, pilot curse.

România rămâne în continuarea ţara cu cele mai multe decese pe şosele din Uniunea Europeană. Anul trecut, pe şosele de la noi au murit aproximativ 1.500 de persoane. Neatenţia şi viteza sunt principalele cauze.

