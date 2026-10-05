Val de anchete în cazul pacientei care a murit arsă de vie la un spital din Braşov după ce salteaua patului său a luat foc. Dacă pentru poliţişti şi pompieri cauza - o ţigară aprinsă - este aproape sigură, anchetatorii trebuie să afle dacă a fost vorba despre un accident şi de ce nu au izbutit angajaţii să salveze bolnava.

Tânăra de 27 de ani era singură în salonul pavilionului când a luat foc salteaua. Conform unor surse Observator, era depresivă şi foarte slăbită şi nu ar fi putut să dea jos din pat ca se salveze. Totul s-a întâmplat în salonul cu numărul 13 de la etajul 1 al clădirii, în secţie pneumologie. La acest moment, salonul este sigilat de poliţie pentru continuarea cercetării criminalistice la faţa locului.

Medicii şi asistentele au stins focul până să ajungă pompierii şi au scos din clădire pacienţii. Pericolul a fost uriaş - mai ales că sursa de oxigen putea exploda oricând.

"Te sperii când auzi de foc. Am zis ca să nu ajungă și la noi acolo, te îneca, era așa de tare", au spus pacienţii.

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În acel pavilion, 50 de pacienţi erau îngrijiţi de 11 angajaţi ai spitalului.

"Sunt imprevizibile astfel de incidente şi nu ai un personal să spui gata, uite, tu te ocupi de salonul cutare. Detectoare de fum avem... stabileşte ancheta tot ce s-a întâmplat", a declarat Daniela Marinescu, director medical.

Pompierii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o ţigară aprinsă care a dat foc saltelei.

"Imagini video urmează să fie analizate şi în funcţie de concluziile pe care le vor avea în urma finalizării acestei anchete, vor stabili şi cauza exactă", spune Daniel Zontea, pdc IPJ BV.

Cele mai multe incendii din spitale au avut loc în perioada 2020 - 2021. 45 de oameni au murit din această cauză.