Un şofer din București care a lovit cinci mașini şi a fugit a fost prins de poliţişti după aproape o lună şi obligat să plătească daune. Cazurile cu final fericit, ca acesta, sunt, însă, rare. Cele mai multe accidente uşoare care au loc în parcări rămân cu autor necunoscut, iar păgubiţii plătesc reparaţiile din banii lor.

Bărbatul care a lovit patru maşini parcate şi un autocar aflat în mers a fost găsit de poliţişti cu ajutorul camerelor de supraveghere. Zilnic, la Biroul de Accidente Uşoare din Bucureşti ajung peste 150 de șoferi cu vehicule lovite, dar puţini izbutesc să îşi recupereze paguba.

Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită

Şoferii care îşi găsesc masina lovită trebuie, mai intai, sa vina la acest ghiseu, unde primesc o fişă de constatare. Acum trebuie să completăm toate datele despre accident, după ce am completat prima pagină, aici, pe verso, trebuie să desenăm cum a avut loc accidentul. Aceasta este o misiune aproape imposibilă pentru cei care nu stiu cum a avut loc accidentul, am terminat de completat iar acum urmează aşteptarea.

Așteptarea poate dura peste două ore când Biroul este aglomerat. Acest șofer, a cărui maşină a fost lovită în trafic, așteaptă de peste o lună concluzia anchetatorilor.

"Mi-o fac singur maşina, dacă e nevoie, dar chiar aşa, am ajuns să fim bătaia de joc a unor poliţişti. Vinovatul recunoaşte şi domnul poliţist spune "aşteptaţi dumneavoastră că vă sun eu", spune Marian, un şofer păgubit.

Alte cazuri rămân nerezolvate pentru totdeauna. Cu autor necunoscut şi fără camere de supraveghere care să fi înregistrat accidentul, vinovatul are şanse mari să scape.

Legea spune că şoferul vinovat poate fi tras la răspundere doar dacă este găsit în cel mult şase luni după comiterea accidentului.

"Dacă vinovatul nu poate fi identificat, rămâne în sarcina mea sa imi repar masina, ori folosind poliţă casco, dacă am, ori folosind fonduri proprii", a declarat Marius Constantinescu, broker asigurări.

Descurajaţi, şoferii care îşi găsesc maşina lovită în parcare nici nu mai anunţă accidentul, dar astfel încalcă, la rândul lor, legea.

"Poliţiştii din cadrul biroului accidente uşoare au aplicat un număr de 2.700 de amenzi contravenţionale pentru neprezentarea conducătorilor auto în termen de 24 de ore la Poliţie pentru a declara evenimentele cu pagube materiale", a declarat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

În primele sase luni ale anului au fost înregistrate aproape 12.000 de accidente uşoare la Bucureşti. 4.000 sunt şi acum cu autor necunoscut.

