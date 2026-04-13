Se ridică un nou acvariu pe litoralul românesc unde vizitatorii vor putea să admire pești colorați și specii protejate din Marea Neagră. Clădirea va fi construită lângă Delfinariu și Planetariu şi va deveni un hub educațional pentru copii și adulți. Investiţia depăşeşte 22 de milioane de euro si ar trebui finalizată în trei ani de zile.

Gândită pe trei etaje, clădirea va avea două tuneluri lungi de peste 10 metri, de unde vor putea fi admiraţi pinguini şi tot felul de peşti şi animale acvatice.

Noul acvariu, construit între Delfinariu și Planetariu

"Se va construi între cele două obiective deja existente ale complexului. Delfinariu și planetariu. Vor fi atât pești din Marea Neagră, cât și cei din zona noastră continentală. O zonă în care copiii pot să interacționeze cu peștii", a declarat Mihaela Popescu, reprezentant CMSN.

"Cei care vin la mare, vin pentru experiență. Pentru asta au un tunel, un bazin foarte mare. Pentru asta niște specii deosebite de dimensiuni foarte mari: rechini, peștele lună", a spus Adrian Bâlbă, doctor în științe.

Acvariul va avea şi o zonă de relaxare.

Telescop unic în Europa, la Complexul Muzeal din Constanța

La Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța este un telescop unic în Europa, în valoare de 1,2 milioane de euro.

"Nu-l mai găsiți nicăieri pentru că a fost construit special pentru planetariu. Instructajul s-a făcut cu o echipă de japonezi și americani. Timp de două săptămâni au venit și au prezentat acest aparat", a afirmat Mihaela Popescu.

Acvariul din Constanța este închis de doi ani și jumătate din cauza problemelor pe care le-a avut la acoperiș, la căile de acces și la structura de rezistență. Nu va mai fi deschis niciodată, ci va fi transferat către primărie și sunt promisiune că va deveni o subsecție a cazinoului așa cum a fost proiectat inițial.

Valoarea totală a investiției pentru noul proiect este de aproximativ 22,5 milioane euro.

