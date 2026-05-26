Video Alocaţia Ancuţei, fetiţa moartă după o operaţie de apendicită, oprită din banii fraţilor ei. Reacţia familiei

Părinţii fetiţei de 6 ani, care a murit după ce o banală operaţie de apendicită a dus la moarte cerebrală, primesc încă o lovitură. Oamenii s-au trezit cu o somaţie pentru a da înapoi alocaţia pentru ultima lună, cea în care fiica lor a supravieţuit cu ajutorul aparatelor. Deşi au contestat decizia, banii au fost deja reţinuţi din alocaţiile celorlalţi copii ai familiei.

de Redactia Observator

la 26.05.2026 , 17:11
"Nu avea nicio reacție, a țipat la personalul care trebuia să se ocupe de ea că nu a fost în stare să se ocupe de fată. Să plătească ce a făcut pentru acești copilași nevinovați", declara în trecut mama Ancuţei, fetiţa moartă după o operaţie de apendicită.

Familia Ancuţei, pusă să returneze alocaţia copilului

Asta cerea autorităţilor în ianuarie mama Ancuţei, fetiţa de 6 ani care a murit după o operaţie de apendicită. De plătit plăteşte însă familia: 292 de lei, alocaţia pentru luna în care copilul a trăit cu ajutorul aparatelor.

"Înţeleg că i-au și luat din banii celorlalți copii, deși noi am contestat repet, în procedură prealabilă, în termen legal, procedura respectivă, la care nu ne-a venit răspuns", a precizat Ghiulfer Aisun Ismail, avocată.

Ancuţa avea şase ani când a ajuns pe mâinile medicilor pentru o intervenţie banală. Din păcate, pentru ea, procedura s-a încheiat tragic. La începutul lunii ianuarie, medicii au confirmat faptul că este în moarte cerebrală. A rămas în spital până pe 22 februarie când nici aparatele nu au mai putut să o facă să respire.

"Pe actul de deces este trecută data la care copilul a intrat în moarte cerebrală, așa e normal, așa e legal. Dar există o diferenţă între momentul în care a fost emis certificatul de deces și cel în care, chiar și asistat de aparate, acest copil a respirat", a subliniat avocata familiei.

Autorităţile spun că familia trebuia să anunţe în 15 zile

Dar diferenţa de o lună NU a fost observată şi de cei responsabili. În timp ce avocata familiei spune că era datoria autorităţilor să-i cheme pe părinţi să explice, angajaţii au altă părere.

"Noi, în momentul în care primim o bază de date, încetarea se întâmplă de luna următoare. Ar fi trebuit ca familia să vină sau să specifice în termen de 15 zile", a transmis Mariana Fătu, AJPIS.

"Câtă vreme copilul a respirat chiar și asistat de aparate nu se putea impune familiei să restituie. Nu e chestiune de sumă, ci de gest pentru că familia este oricum extrem de afectată", a punctat Ghiulfer Aisun Ismail.

Cu un copil mort şi banii luaţi, oamenii vor răspunsuri. Cele mai importante sunt legate de ancheta de la Spitalul Judeţean Constanţa. Deşi acolo a fost trimis inclusiv un corp de control al Ministerului Sănătăţii, concluziile se lasă aşteptate.

