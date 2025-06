Acest procedeu este unul cu totul special, se folosește în medii dificile în care se fac astfel de operațiuni de demolare. Presupune folosirea unor pompe de mare putere.

Apa este pompată la o presiune extrem de mare, de aproximativ 2700 de bari, pentru ca betonul să fie pulverizat până la armătură în zona în care se lucrează. Este o metodă care consumă 1500 de litri de apă curată pe oră - apă fără impurități - pentru ca pompele acestor instalații de hidrodemolare să nu se înfunde. Această metodă are avantaje foarte mari, extrem de importante. În acest fel nu se induc vibrații la o structură care este, de altfel, extrem de șubredă și nu există pericol, de exemplu, pentru magistrala feroviară care trece pe sub acest pod sau pentru albia unui râu care trece tot pe sub pod.

Podul a fost construit la sfârșitul anilor ’80

Vezi și

Acest pod a făcut parte din fosta ocolitoare a municipiului Brașov, fosta șosea ocolitoare, și primăria a decis să-l închidă și să facă de urgență aceste operațiuni de demolare pentru a putea ridica, într-un timp cât mai scurt, un nou pod în această zonă. O zonă foarte intens circulată, atât pentru traficul rutier din municipiul Brașov, cât și pentru traficul care, practic, ocolea municipiul.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut vreodată probleme cu medicamentele la aeroport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰