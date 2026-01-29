Antena Meniu Search
O avocată din Bucureşti, membru PNL, a fost prinsă în flagrant când lua bani de la un milionar caruia ii ceruse 500.000 de euro si ii promisese ca îl scapa de închisoare prin intervenţii în justiţie şi la guvern. Ca să fie credibilă, jurista, membră PNL, se fotografiase cu Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan şi postase în social media. În plus, a introdus în schemă şi un pretins general SIE, care s-a dovedit impostor. Şi el, şi avocata, au fost arestaţii.

de Bogdan Dinu

la 29.01.2026 , 19:21

Personajele anchetei DNA sunt avocata Adriana Georgescu şi Jean Tucan, unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Constanţa. Cunoscut ca milionarul cu elicopter, deţine o firmă care organizează tururi aeriene pe litoral şi o companie de distribuţie carburanţi cu o cifră de afaceri de 230 de milioane de euro. Fost candidat PNL la primăria Năvodari şi anchetat penal în două dosare.

Omul de afaceri Jean Tucan a fost şeful organizaţiei PNL Năvodari în anii 2000

Avocata Adriana Georgescu a fost membră în PNL Sector 1 până aseară, când procurorii au acuzat-o de trafic de influenţă. Anchetatorii au prins-o în flagrant ieri când Jean Tucan i-a dat 60.000 de euro. Juristei i s-a făcut rău azi-noapte în timpul audierilor şi a fost dusă cu ambulanţa la spital. Astăzi, a fost arestată preventiv 30 de zile. Omul de afaceri susţine că ea l-a contactat anul trecut în luna mai şi i-a propus să îl ajute să scape de condamnări cu ajutorul prietenilor ei din lumea politică. Pentru aceste servicii ar fi cerut o jumătate de milion de euro.

După ce avocata Adriana Georgescu i-ar fi cerut anul trecut şi un milion de euro pentru un politician aflat în campanie electorală la primăria Capitalei, Jean Tucan a început să înregistreze întâlnirile clandestine. Omul de afaceri i-a dat avocatei prima tranşă de bani chiar în scara blocului unde locuieşte aceasta. Ca măsură de prevedere, a filmat momentul cu o cameră ascunsă. În cele din urmă, Jean Tucan a denunţat-o procurorilor DNA. Avocata a continuat să îi ceară bani chiar când îşi scria declaraţia.

Omul de afaceri Jean Tucan a fost şeful organizaţiei PNL Năvodari în anii 2000. Pe lângă compania de carburanţi deţine şi elicoptere pentru zboruri de agrement. În 2018, un elicopter a fost la un pas să strivească un om când a aterizat în zona cluburilor de lux din Mamaia. Problemele lui penale au apărut anul trecut. Este acuzat că a promis 300.000 de euro mită ca să obțină avize pentru o zonă de acostare în Portul Constanţa. Jean Tucan este anchetat şi pentru deturnare de fonduri europene. Şi-ar fi contruit o vilă de lux pe malul lacului Siutghiol de lângă Mamaia cu patru milioane de lei din banii pe care îi primise pentru a construi un port turistic.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

jean tucan adriana georgescu mita avocat pnl
