Un elev de 13 ani a dus România în Cartea Recordurilor. Ianis Scutaru a cucerit titlul de cel mai rapid telegrafist din lume și este primul român care aduce ţării un record mondial Guinness în telegrafia viteză, sport de nișă în care şi o miime de secundă contează. Ianis a devenit anul trecut finalist al Campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", dar și parte a studiului de cercetare "Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești", derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Institutul Brain Map.

Elev al Colegiului Național "Petru Rareș" din Piatra-Neamț, Ianis a transformat codul Morse într-o limbă pe care o vorbește cu o viteză greu de imaginat. "Eram foarte curios și parcă îmi plăcea așa ideea să fac parte dintr-o echipă și să fac ceva mai misterios", a declarat Ianis Scutaru, campion mondial telegrafist. Pasiunea s-a transformat rapid în performanță. De aproape opt ani, Ianis se antrenează constant, iar rezultatele au venit pas cu pas.

Performanța lui Ianis este una greu de egalat

"Prima oară devenisem campion național, după vreo trei ani, cam așa. Și de atunci nu m-am mai uitat în spate", a declarat Ianis Scutaru, campion mondial telegrafist. Momentul culminant a fost în Germania, la Târgul Internațional al Radioamatorilor. În fața a peste 11.000 de vizitatori din 50 de țări, Ianis a dovedit lumii întregi că se poate. "Eu am cea mai mare viteză de 1160 de semne pe minut și pentru a ajunge aici a fost nevoie de muncă și mi-am sacrificat din timpul liber", a declarat Ianis Scutaru, campion mondial telegrafist.

Articolul continuă după reclamă

Pentru cei care cunosc acest sport, performanța lui Ianis este una greu de egalat. "Partea de telegrafie viteză, noi în România o regăsim sub numele de telegafie SAL. Noi ajungem la niște viteze de transmitere și de recepție atât de mari încât majoritatea radioamatorilor din lume nu reușesc să înțeleagă ceea ce face. Pentru el, ceea ce face el și recordul lui mondial este un record mondial absolut. Adică a reușit să spargă barierele inclusiv ale senioratului, deși abia acum se pregătește să treacă la juniori mari", a declarat Lucian, tatal lui Ianis.

Astăzi, povestea lui Ianis capătă o nouă dimensiune. Tânărul campion, membru finalist al campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", a fost inclus în studiul național de cercetare "Tiparul neurocognitiv al excelenței românești", derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu BrainMap Neuroscience. Este cea mai avansată analiză neurocognitivă realizată până acum în ţara noastră, menită să arate ce se întâmplă, de fapt, în creierul tinerilor cu performanțe excepționale. "Putem vedea cu ajutorul unui căști cu 19 electrozi, activitate electrică în toate cele 47 de arei din creier, mai exact în 80.000 de puncte din creier. Arată anumite dezechilibre, anumite predispoziţii către anumite probleme", a declarat Adela Bălaşa, Tehnician Neurofeedback.

Toate datele sunt anonimizate și vor contribui la un raport științific care ar putea ajuta profesorii și specialiștii să înțeleagă cum se formează excelența și cum poate fi susținută pe termen lung.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰