Snoop Dogg a fost surpriza serii pentru sportivii români prezenți la festivitățile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Celebrul artist american a fluturat pentru câteva secunde steagul României pe străzile din Cortina, după ce s-a întâlnit cu delegația tricoloră.

Momentul a avut loc în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice 2026, când sportivii români l-au întâlnit pe Snoop Dogg în oraș. Zâmbitor și relaxat, rapperul în vârstă de 54 de ani a acceptat imediat să țină steagul României și să-l fluture pentru câteva secunde, spre bucuria celor prezenți.

Imaginile au fost publicate ulterior de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pe pagina oficială de Facebook.

Pe numele său real Calvin Cordozar Broadus Jr., Snoop Dogg are un rol special în cadrul competiției desfăşurată la Milano-Cortina. Artistul este ambasador neoficial al Jocurilor Olimpice 2026, comentator și analist, iar pe teritoriul Italiei a purtat chiar și torța olimpică.

Prezența sa la Olimpiadă nu este o premieră. Snoop Dogg a debutat în lumea Jocurilor Olimpice în 2024, la Paris, când a fost invitat de postul NBC să facă parte din echipa care a relatat de la fața locului.

Acum, la ediția de iarnă de la Milano-Cortina, artistul este și "antrenor onorific" al echipei Statelor Unite, rol din care îi susține pe sportivii americani pe durata competiției.

