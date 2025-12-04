Fostul avocat din Iaşi acuzat că şi-a ucis în urmă cu 4 ani, iubita însărcinată după ce a aruncat-o de la etajul şase al blocului în care locuiau a ajuns după gratii. Sebastian Felecanu şi-a susţinut nevinovăţia dar judecătorii l-au condamnat la 23 de ani de închisoare. În ziua în care trebuie să fie luat din arestul la domiciliu şi dus în penitenciar fostul avocat s-a ascuns într-o boxă la subsolul blocului.

Bărbatul, fiind în arest la domiciliu, avea o brățară de monitorizare care a dat o alertă cu privire la faptul că s-ar fi îndepărtat de locul în care trebuia să se afle. Existând și acest mandat de arestare pe numele său pentru omor calificat asupra unui membru al familiei, polițiștii au mers de urgență în locuința respectivă unde era în arest la domiciliu.

Ce au găsit poliţiştii asupra lui

Chiar locul în care s-a întâmplat totul de altfel în urmă cu patru ani nu l-au găsit pe bărbatul de 44 de ani acolo, dar au găsit brățara de monitorizare ascunsă în cuva mașinii de spălat. Au început imediat să facă verificări și căutări. La doar 30 de minute de la acel moment a fost găsit în una din boxele din blocul respectiv.

Avea asupra lui o sumă destul de importantă de bani și părea că ar fi încercat astfel să se ascundă și apoi să fugă. După ce a primit condamnarea la 23 de ani de închisoare cu executare pentru omorul calificat. De altfel, povestea aceasta a început în urmă cu patru ani, în luna iunie, când, după ce au fost la o nuntă, bărbatul de 44 de ani, avocat și iubita sa de 26 de ani, de asemenea avocat, s-au certat încă de acolo, apoi au continuat să se certe inclusiv în scara blocului, dar și în apartament după mărturiile vecinilor.

Iar în cele din urmă, în jurul orei 4 dimineața, avocatul a sunat la 112 să anunțe că iubita s-a aruncat de la etaj, după cum le-a spus el celor de la 112, dar într-un mod impersonal, pentru că vorbea doar despre o persoană care s-a aruncat de la etaj. Timp de un an s-a crezut că este vorba despre o sinucidere, dar s-au făcut în continuare verificări, iar mai multe probe i-au făcut pe închetatori să-și dea seama că nu era vorba despre o sinucidere, ci despre un omor, o urmă de pantofi care nu arăta ca în cazul unei sinucidere, a fost cea care a dus până la urmă la arestarea sa preventivă și apoi la plasarea lui în arest la domiciliu.

