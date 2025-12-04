Antena Meniu Search
Video Avocatul care şi-a aruncat iubita însărcinată pe geam, încarcerat după ce a fost găsit ascuns în boxă

Sebastian Felecanu, avocatul acuzat că şi-a ucis iubita însărcinată după ce a aruncat-o de la etajul 6 al blocului, a fost încarcerat. În ziua în care trebuia să fie dus după gratii, bărbatul a încercat să se evite inevitabilul. Poliţiştii l-au găsit aseară, ascuns într-o boxă din scara blocului. Crima pentru care a fost condamnat definitiv a zguduit Iaşul. O noapte de violenţă, urlete şi panică, încheiată cu trupul iubitei însărcinate prăbuşit pe asfalt. La 4 ani distanţă, Felecanu a ajuns în Penitenciarul Iași, unde rămâne pentru 23 de ani. 

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 09:17

Sebastian Felecanu nu a fost găsit acasă în momentul în care poliţiştii au venit să pună în aplicare mandatul de executare a pedepsei. Era, însă, arestat la domiciliu, iar dispozitivul său de monitorizare a emis o alertă. Poliţiştii au început imediat căutările.

La scurt timp, bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost găsit ascuns într-o boxă a blocului în care locuia. A fost scos de acolo în cătuşe şi transferat în Penitenciar.

"Mă doare! Dă-mi drumul la păr! Mă doare, dă-mi drumul! Mi-ai smuls părul!", se aude pe înregistrare.

Filmul tragediei

În noaptea de 19 iunie 2021 a avut loc crima care îl trimite acum 23 de ani în spatele gratiilor pe fostul avocat. Totul s-a petrecut în apartamentul din Iaşi în care Felecanu locuia împreună cu avocata Monica Cioată.

Scandalul a izbucnit atunci în jurul orei 4 dimineaţa, după ce cuplul s-a întors de la o petrecere. Avocata i-a trântit iubitului uşa blocului în nas.

Speriaţi de scandal, vecinii au chemat ambulanţa când au văzut trupul avocatei întins pe asfalt. Femeia, împreună cu copilul ei nenăscut, s-a prăbuşit în gol de la aproape 20 de metri. Când a ajuns echipajul, nu mai respira.

Felecanu a susţinut pe tot parcursul procesului că iubita lui s-ar fi sinucis. Magistraţii Înaltei Curţi au respins apelul bărbatului şi au menţinut pedeapsa de 23 de ani de închisoare pentru omor calificat. Expertizele, probele şi experimentul judiciar au exclus total varianta sinuciderii.

Acum îşi va executa pedeapsa în Penitenciarul din Iaşi. Iar, pe lângă anii de detenţie, fostul avocat trebuie să plătească şi peste 200 de mii de euro daune morale familiei Monicăi Cioată.

Redactia Observator
avocat crima iasi avocat criminal
