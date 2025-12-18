Cum ar putea ajunge Trump preşedinte a treia oară. Un avocat i-a prezentat scenariile la Casa Albă

Alan Dershowitz, un celebru avocat și profesor de drept american, susține în noua sa carte că ar exista scenarii legale prin care Donald Trump ar putea reveni la Casa Albă pentru un al treilea mandat, deși Constituția SUA interzice acest lucru. Într-o întâlnire din această săptămână la Casa Albă, Dershowitz i-a prezentat ideea lui Trump, odată cu un exemplar al cărții. Într-un interviu acordat miercuri pentru The Wall Street Journal, Dershowitz a declarat că i-a spus lui Trump că nu este clar ce prevede Constituția SUA pe acest subiect.

Preşedintele american Donald Trump a discutat la Casa Albă despre o versiune preliminară a unei cărţi scrise de avocatul Alan Dershowitz care examinează dacă ar putea fi, constituţional, îndreptăţit la un al treilea mandat de preşedinte, relatează The Wall Street Journal.

Faptul că Trump verifică legalitatea ideii unui al treilea mandat i-a alarmat pe oponenţi şi experţi constituţionali, care atenţionează că acest lucru ar pune la încercare cel de-al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, aprobat de Congres după ce Franklin Roosevelt a fost ales de patru ori. Acest al 22-lea amendament prevede, printre altele, că "nicio persoană nu va fi aleasă în funcţia de preşedinte de mai mult de două ori".

Dershowitz a afirmat însă că i-a spus lui Trump marţi că legea fundamentală nu este clară în această privinţă. El a relatat că, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, i-a înmânat lui Trump un daft al cărţii intitulate "Ar putea servi preşedintele Trump constituţional un al treilea mandat?". Cartea, care va fi publicată anul viitor, prezintă diverse scenarii în care o persoană ar putea obţine un al treilea mandat, a explicat Dershowitz.

Articolul continuă după reclamă

Dershowitz: Nu cred că Trump va candida pentru un al treilea mandat

Într-un interviu acordat pentru The Wall Street Journal, avocatul a susţinut că Trump i-a spus că plănuieşte să citească cartea şi l-a întrebat care sunt concluziile sale despre un al treilea mandat. "A găsit-o interesantă sub aspect intelectual", a spus Dershowitz. "Dacă eu cred că va candida pentru un al treilea mandat? Nu, nu cred că va candida pentru un al treilea mandat".

"I-am spus: 'nu este clar dacă un președinte poate deveni președinte pentru un al treilea mandat și nu este clar dacă este permis'”, a spus Dershowitz, care a fost avocat al lui Trump în primul mandat, când președintele a fost pus sub acuzare de Congres. Potrivit lui Dershowitz, Trump a zâmbit și a trecut la alte subiecte după ce au discutat tema cărții.

În octombrie, Trump a declarat că nu va candida pentru un al treilea mandat, ceea ce a reprezentat o schimbare semnificativă după luni de zile în care a cochetat cu ideea de a testa ce spune Constituţia pe această temă. "Dacă o citeşti, este destul de clar - nu am voie să candidez. E păcat, dar avem o mulţime de oameni minunaţi", a afirmat atunci Trump.

Întrebată miercuri despre articolul din WSJ, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Abigail Jackson a declarat că "poporul american ar fi norocos dacă l-ar avea pe preşedintele Trump în funcţie pentru o perioadă şi mai lungă".

Trump a câştigat preşedinţia în 2016 şi 2024, dar continuă să susţină în mod fals că a pierdut alegerile din 2020 din cauza unor ample fraude electorale, opinie împărtăşită de milioane de susţinători ai săi, aminteşte Reuters. Numeroase anchete însă nu au găsit nicio dovadă de fraudă. La rândul ei, şefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles a declarat într-un interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, publicat săptămâna aceasta, că Trump "ştie că nu poate candida din nou".

Cum ar putea ajunge Trump preşedinte a treia oară

Dershowitz, un expert în drept constituțional, descrie în cartea sa câteva scenarii prin care Trump ar putea deveni președinte pentru al treilea mandat. Una dintre variante ar fi aceea că Trump ar putea candida pentru un al treilea mandat, iar rezultatul final ar putea fi decis de Congres. Dacă Trump ar fi câștigător, Colegiul Electoral, care are rolul de a valida votul poporului, s-ar întâlni, dar electorii nu și-ar exprima votul, adică s-ar abține. În această situație, Congresul SUA (Senatul și Camera Reprezentanților) ar fi cel care ar decide rezultatul alegerilor. "Atunci ei selectează, nu aleg președintele", a spus Dershowitz explicându-și ideea.

Potrivit National Constitution Center, doar de două ori în istoria SUA electorii s-au abținut de la votul pentru candidatul prezidențial pentru care fuseseră mandatați, iar niciunul dintre aceste cazuri nu a dus la decizia finală a Congresului. James Sample, profesor la Facultatea de Drept a Universității Hofstra, a catalogat ideea lui Dershowitz drept "absurdă", dar a spus că există un singur scenariu cu un oarecare grad de credibilitate prin care Trump ar putea reveni la Casa Albă.

"Singurul scenariu în care văd un risc relativ plauzibil este cel în care doi aliați, poate JD Vancesau Donald Trump Jr., sau oricare altul, candidează cu intenția de a nu-și exercita mandatul, iar după ce preiau funcția, demisionează. Dacă Trump ar fi președintele Camerei Reprezentanților (funcție pentru care nu trebuie să fii membru al Congresului), ar putea ajunge președinte prin succesiune", a explicat Sample pentru WSJ.

Donatoarea lui Trump: "E adevărat? Dumnezeule, sper că se poate întâmpla asta"

Dershowitz a mai spus că ideile sale au rezonat cu o importantă donatoare a lui Trump, femeia de afaceri Miriam Adelson cu care a vorbit la petrecerea de Hanuka de la Casa Albă. "E adevărat ce scrie aici? Dumnezeule, sper că se poate întâmpla asta", i-ar fi spus aceasta, potrivit WSJ. Miliardara s-a întors către Trump și i-a spus: "Gândește-te la asta". "A spus 'gândește-te la asta și îți mai dau alte 250 de milioane'", a fost reacţia lui Trump.

Nu este clar de ce a sugerat Trump suma de 250 de milioane de dolari, precizează WSJ. Adelson a donat peste 100 de milioane de dolari pentru campania electorală a lui Trump în 2024, potrivit datelor Comisiei Electorale Federale. În total, ea a contribuit cu peste 145 de milioane de dolari în sprijinul cauzelor republicane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰