Paştele vine cu schimbări în transportul public din Capitală. STB şi Metrorex trec la program special, adaptat zilelor de sărbătoare, pentru ca bucureştenii să ajungă în siguranţă acolo unde îşi doresc.

Potrivit STB, până marți, 14 aprilie, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor circula după programul unei zile de duminică, cu un număr mai redus de vehicule față de zilele lucrătoare.

Pentru noaptea de Înviere, STB anunță că linia de tramvai 41 va circula până în jurul orei 3 dimineața, la un interval de aproximativ 20 de minute. În plus, călătorii vor avea la dispoziție și cele 25 de linii de noapte.

Și metroul va avea un program special. Până pe 13 aprilie, trenurile vor circula conform graficului de weekend și sărbători legale.

În noaptea de Înviere, între orele 23:00 și 01:00, metrourile vor veni la aproximativ 10 minute, iar între 01:00 și 05:00, la circa 20 de minute.

Atenție însă: accesul în metrou cu foc deschis, cum ar fi lumânări sau candele aprinse, este strict interzis pentru siguranța tuturor călătorilor.

PROGRAM - STB

Sâmbătă, 11 aprilie: 05:00 – 23:00

Duminică, 12 aprilie: 05:00 – 23:00

Luni, 13 aprilie: 05:00 – 23:00

PROGRAM - TRAMVAI LINIA 41

Noaptea de Înviere: 05:00 – 03:00 - interval de 20 de minute

PROGRAM - TRAMVAI LINIA 25

Disponibile pe tot parcursul nopții

PROGRAM - METROU

Noaptea de Înviere

23:00 – 01:00 - interval de 10 minute

01:00 – 05:00 - interval de 20 de minute

