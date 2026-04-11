Video Cum vor circula tramvaiele, autobuzele şi metroul din Capitală de Înviere. Programul STB şi Metrorex

Paştele vine cu schimbări în transportul public din Capitală. STB şi Metrorex trec la program special, adaptat zilelor de sărbătoare, pentru ca bucureştenii să ajungă în siguranţă acolo unde îşi doresc.

de Eduard Marin

la 11.04.2026 , 11:42

Potrivit STB, până marți, 14 aprilie, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor circula după programul unei zile de duminică, cu un număr mai redus de vehicule față de zilele lucrătoare.

Pentru noaptea de Înviere, STB anunță că linia de tramvai 41 va circula până în jurul orei 3 dimineața, la un interval de aproximativ 20 de minute. În plus, călătorii vor avea la dispoziție și cele 25 de linii de noapte.

Și metroul va avea un program special. Până pe 13 aprilie, trenurile vor circula conform graficului de weekend și sărbători legale.

În noaptea de Înviere, între orele 23:00 și 01:00, metrourile vor veni la aproximativ 10 minute, iar între 01:00 și 05:00, la circa 20 de minute.

Atenție însă: accesul în metrou cu foc deschis, cum ar fi lumânări sau candele aprinse, este strict interzis pentru siguranța tuturor călătorilor.

PROGRAM - STB

  • Sâmbătă, 11 aprilie: 05:00 – 23:00
  • Duminică, 12 aprilie: 05:00 – 23:00
  • Luni, 13 aprilie: 05:00 – 23:00

PROGRAM - TRAMVAI LINIA 41

  • Noaptea de Înviere: 05:00 – 03:00 - interval de 20 de minute

PROGRAM - TRAMVAI LINIA 25

  • Disponibile pe tot parcursul nopții

PROGRAM - METROU

Noaptea de Înviere

  • 23:00 – 01:00 - interval de 10 minute
  • 01:00 – 05:00 - interval de 20 de minute
Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

trambai autobuz metroex stb paste
