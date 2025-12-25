Turiști din toate colţurile lumii petrec Crăciunul în Capitală, iar punctul de întâlnire e Centrul Vechi. În timp ce ei se bucură de gusturile româneşti, mulţi dintre noi s-au săturat de mâncărurile autohtone şi caută,. chiar şi în ziua de Crăciun, preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis astăzi a fost aglomeraţie, s-au făcut cumpărături fără pauză.

De Crăciun, Capitala a fost plină de turiști curioși să descopere tradițiile românești.

"Vreau să gust mâncarea tradiţională din București. Cred că este foarte frumos. obiceiurile oamenilor, și clădirile. Am ales Bucureștiul pentru că ne place, pot explica, această… emoție pe care oamenii o creează aici", a explicat un turist italian.

"Este uimitor, decorațiunile, spiritul Crăciunului, totul este uimitor. Ninge, da, este pentru prima dată când vedem zăpadă în oraș, pentru că în Cipru avem zăpadă doar la munte", explică un alt turist.

Articolul continuă după reclamă

"Aș vrea să încerc sarmale și abia așteptăm să explorăm Centrul Vechi", a declarat un alt turist.

Singurul centru comercial din Capitală deshis şi în ziua de Crăciun a fost, în mod tradiţional, plin.

"Ne-am luat bilete la film, în ziua de Crăciun. Am reuşit să ajungem să vedem Cravata Galbenă", a recunoscut un cetăţean.

Pentru unii a fost ocazia perfectă pentru.... alte cumpărături!

"Sărbătorim Crăciunul în familie şi unde-i mai frumos, decât în mall? Avem bani de cheltuit. Că dacă moşul a adus şi bani, trebuie să-i cheltuim", a explicat o doamnă.

Cine a venit la cumpărături de Crăciun a avut parte şi de o surpriză plăcută. La aproape fiecare magazin au găsit reduceri, iar acestea ajung şi până la 50%.

În zona de restaurante toată lumea a ales mâncarea de tip fast food.

"Sarmalele sunt neîncepute în frigider. S-a dorit tot fast food. Mâine, pentru că vom mânca în familie, n-o să mai avem acces la fast food", explică un părinte.

Iar cine a vrut să facă mişcare, şi-a pus patinele în picioare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De mâine, magazinele se redeschid, însă vor avea program mai scurt. În weekend, va fi program normal.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰