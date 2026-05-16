A fost razie de amploare, aseară, în Capitală! Cele mai circulate bulevarde din Bucureşti au fost împânzite de agenţii Brigăzii Rutiere şi inspectorii Registrului Auto Român, care au tras pe dreapta zeci de maşini pentru controale. Mai mulţi şoferi au fost găsiţi cu nereguli şi au rămas fără plăcuţele de înmatriculare sau s-au ales cu amenzi usturătoare. La acţiune au participat şi câini special antrenaţi pentru depistarea drogurilor.

"Stop! Greu... 0, da? Incredibil!", spune un poliţist.

"Aparatul înregistrează o valoare de 0.04.", adaugă un alt poliţist.

Calea Victoriei, vineri seară, locul cunoscut pentru aglomeraţia de şoferi şi pasionaţii de curse ilegale. Poliţiştii au verificat fiecare autoturism sau motocicletele, iar neregulile au apărut încă de la primele controale. În acţiune au fost implicaţi şi câini special antrenaţi, alături de agenţii Brigăzii Rutiere.

"Evacuare, lumini, semnalizări...Se vedeau mai frumos, se auzea frumos, de ce să minţim. Nu ne pasionează, rămânem fără permis, fără acte, nu este în regulă, suntem şi noi oameni ca şi ei.", spune un şofer.

"Aşa suntem noi la tinereţe, ne plac modificările.", adaugă un alt şofer.

"Cred că din simplul fapt al maşinii e comportament agresiv pentru că merge foarte normal. Adică oricum o să facem contestaţie.", precizează un alt şofer.

Unii şoferi însă sunt conştienţi de pericolele la care se pot expune.

"Am auzit că au început să iasă pe străzi cu duba de RAR şi am zis că mă potolesc, ca să nu ajung ca ei, am mulţi prieteni care şi-au pierdut taloanele şi am zis să nu fiu şi eu unul din ei.", spune un şofer.

"Suntem în siguranţă datorită lor! Cred că ar trebui mai dese şi mai drastice.", mai precizează un şofer.

"Viteza excesivă, conducerea agresivă ori conducerea sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive reprezintă decizii ce pot avea urmări grave. Un vehicul cu defecţiuni tehnice ori modificări poate fi la fel de periculos. Nu tolerăm riscuri pe străzile Bucureştiului şi ne asigurăm că traficul se desfăşoară în condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii.", explică comisar-șef de poliție Radu Gâtan - director adjunct al Direcției Rutiere - IGPR.

