Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la ora 10:23 și s-a resimțit în mai multe județe din estul și centrul țării.
"În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismica Vrancea, Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km", a transmis, miercuri, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Sursa citată a precizat că seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41 km NV de Focșani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km S de Bacău, 80 km N de Buzău, 83 km SV de Barlad, 89 km E de Braşov.
