Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe

Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul de 4,2 s-a simțit în mai multe orașe

Sursa citată a precizat că seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41 km NV de Focșani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 78 km S de Bacău, 80 km N de Buzău, 83 km SV de Barlad, 89 km E de Braşov.

