Într-un interviu exclusiv pentru Observator, el explică faptul că pasagerii plătesc strict pentru serviciile alese, iar costul final al biletului reflectă opțiunile personale.

Modelul low-cost: preț de bază redus, opțiuni suplimentare contra cost

"Ceea ce facem noi, de fapt, este să descompunem prețul biletului, astfel încât fiecare pasager să poată alege exact ce servicii dorește. Dacă vrei doar un loc în avion, plătești foarte puțin – practic, poți zbura la un preț minim. Dar dacă vrei să călătorești cu foarte mult bagaj, ca un brad de Crăciun și să iei cu tine toată casa, atunci, evident, vei plăti suplimentar, pentru că adaugi greutate avionului și costuri suplimentare", afirmă Varadi.

Vezi și

"All You Can Fly" – un abonament pentru pasagerii flexibili

Wizz Air a lansat în România abonamentul All You Can Fly, care oferă zboruri nelimitate timp de un an, cu anumite restricții. Peste 3.000 de români au optat deja pentru acest produs, destinat celor care călătoresc frecvent și se pot adapta rapid. Varadi precizează că acest abonament nu se potrivește tuturor. Este conceput pentru pasagerii care acceptă o flexibilitate mare în privința datelor de zbor și a destinațiilor.

Presiuni externe: tarifele impuse de SUA ar putea duce la scumpiri

Industria aviatică se confruntă cu incertitudini legate de noile tarife aplicate de SUA pentru aluminiu și oțel. Aceste taxe pot crește costurile de producție pentru aeronave și piese de schimb, ceea ce ar putea afecta prețurile pentru companiile aeriene. Varadi vorbește despre o situație în evoluție: "Încă nu știm exact cum vor evolua prețurile. Va trebui să vedem cum se stabilizează sistemul. Din ce observăm, tot subiectul tarifelor este foarte negociat, iar tarifele finale pot ajunge să fie destul de diferite față de cele propuse inițial. Așa că va trebui să așteptăm să vedem cum se vor așeza lucrurile și abia apoi vom putea evalua impactul real. Până acum, lucrurile par să meargă bine. Nu am fost anunțați de producători că ar urma să crească prețurile avioanelor sau ale pieselor pentru mentenanță. E posibil ca astfel de creșteri să apară la un moment dat, dar deocamdată toată lumea așteaptă să vadă cum se va încheia această perioadă de incertitudine".

Dacă prețurile pentru avioane sau mentenanță vor crește, companiile aeriene ar putea transfera o parte din aceste costuri către pasageri, sub forma unor bilete mai scumpe sau a unor taxe suplimentare.

Tehnologia viitorului: recunoaștere facială, dar cu precauție

Întrebat despre planurile europene de eliminare a biletelor tipărite și introducerea recunoașterii faciale la îmbarcare, Váradi recunoaște că tehnologia există, dar atrage atenția asupra riscurilor: "Chiar dacă tehnologia există, trebuie să ne asigurăm că toți pasagerii o pot folosi și că nimeni nu este dezavantajat din cauza schimbărilor".

În prezent, mai puțin de 20% dintre pasagerii Wizz Air mai folosesc bilete fizice. Majoritatea au trecut deja la biletele digitale. Varadi subliniază că o eventuală tranziție completă spre digital ar trebui să se desfășoare gradual, pentru a nu exclude pe nimeni.

Lucia Cujbă Like Am tocit la matematică într-un mare stil. Calcule, ecuații și formule – toate îmi displăceau profund. Evitam cifrele. Preferam să plutesc printre idei și să caut cuvinte. Multe, încărcate de sens. ➜

Întrebarea zilei Veţi merge la vot în turul al doilea, dacă nu ați fost în primul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰