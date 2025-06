"Ia zi, Georgică, cum e cu Dacia în America? Dacia în America, în Queens, Astoria! N-am mai condus aşa ceva din clasa a 4-a". Dacia în New York este un vis împlinit pentru Edy, Eric, Daniel şi George. Sau cei patru care au speriat vestul cu Dacia.

Au locul lor de întâlnire în Long Island unde vorbesc toată ziua despre motoare. "Asta este baterie românească, de vreo câţiva ani încă merge. O să-i schimb şi filtrul de aer aici, mi-am adus piesele din românia. Mi-am luat şi nişte filtre de ulei, tot din România".

Au adus maşinile din România, iar prima Dacie cu numere de New York a fost înmatriculată de Eduard, acum 10 ani. "Am vrut să am ceva ce îmi aduce aminte de casă şi ce îmi aduce cel mai bine aminte de casă, în afară de surprizele Turbo, este Dacia, cu ea am copilărit, cu ea am fost la mare, la scoală şi am vrut o Dacia", a declarat Eduard Palaghiţă.

Aşa că a găsit una în România şi a adus-o la New York. Apoi, el a adus câte o maşină şi prietenilor. Edy i-a convins şi pe americani că Dacia este o bijuterie unică, made in Romania. Eric scoate Dacia pe străzi doar la ocazii speciale.

"Am un mecanic în Bucureşti şi mereu îmi spune să mă învăţ cu asta, cu temperatura, cu presiunea de ulei. Pentru că la maşinile americane din ziua de azi nu trebuie să fii chiar aşa de atent darsă ştiu mereu cât e temperatura motorului, cât e presiunea. Trebuie să fiu foarte atent la bord", a declarat Eric Matson.

De Dacia s-a îndrăgostit şi Daniel. Jumătate din viaţă a trăit în România, jumătate la New York iar acum conduce cea mai veche Dacie 1300 din America. "Este foarte uşor de reparat deşi nu sunt tot timpul piese dar este o maşină care este fiabilă deşi are 53 de ani, este fiabilă. Printre prieteni, în garaje, în clubul nostru mic, o reparăm aici", spune Daniel.

De fapt, George repară Daciile tuturor. Are atelierul lui în New York şi aduce piesele din România. "Eu repar Daciile şi Oltcit-urile, am atelier auto. Bineînţeles că nu pot să scap de români. E fun, mai greu cu piesele că nu prea le găsim pe aici. Se strică des? Nu, nu". După o zi de plimbare, toate drumurile duc la restaurantul românesc din cartierul Queens.

