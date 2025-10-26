De la râu uitat la râu redescoperit. ONG-uri și arhitecți lansează un concurs internațional de idei pentru reamenajarea Dâmboviței, în speranța că Bucureștiul va avea, într-o zi, un râu turistic așa cum au orașe precum Seoul, Amsterdam sau Budapesta. Cristi Popovici a fost la locul faptei şi a văzut cum se împart apele, mai întâi în Coreea de Sud, apoi pe malul Dâmboviței, ca să vedem cum ar putea arăta viitorul apei care taie capitala.

"Când ajung în locuri de genul acesta, mereu mă întreb de ce la alții se poate și la noi nu. Pentru că râul acesta, ca debit, ca dimensiune, ca structură, seamănă mult cu Dâmbovița din București. Doar că la noi râul a rămas o limită, nu o atracție. Îl ocolim în loc să-l trăim. Beton, garduri, cabluri – toate au luat locul oamenilor. Dar în orașe care au avut curajul să privească apa altfel, povestea s-a schimbat", transmite Cristi Popovici, reporter Observator.

Un râu curge liniștit prin inima Seulului. Se numește Chongyichon, un loc care pare desprins dintr-o altă lume, dintr-o poveste. În jur sunt birouri de sticlă, reclame uriașe și oameni care aleargă relaxați pe maluri. E greu să crezi că sub tot betonul ăsta a existat ani la rând un canal acoperit, iar acum a devenit una dintre cele mai liniștite oaze din capitala Coreei de Sud.

Iar București ar putea urma același fir al apei. ONG-uri și arhitecți din România au lansat în aceste zile un concurs internațional de idei – Dâmbovița 2035. Scopul: transformarea râului care taie Bucureștiul într-un spațiu viu, cu promenadă, piste de biciclete, zone verzi și cafenele.

De la râu uitat la râu redescoperit

"Devine mandatoriu să ne imaginăm și să facem pași rapizi către această viziune a Dâmboviței, coridor verde-albastru, avem nevoie de ea pentru răcirea orașului și a cartierului. Odată cu schimbările climatice devine grea viața în orașele mari și în București, așa că avem mare nevoie să înverzim malurile, să reducem traficul, să reducem poluarea", a declarat Tamina Lolev, arhitect.

"Dâmbovița are acest potențial de a deveni o axă verde, nu un obstacol al orașului. Susținem competiția internațională de idei, dăm liber profesioniștilor să vină cu propuneri despre cum poate fi Dâmbovița amenajată în 6 zone din oraș", a explicat Silvia Jalea, co-organizator Dâmbovița 2035.

Odată strânse, toate ideile vor fi prezentate viitorului primar al Capitalei, în speranța că proiectele vor deveni realitate. Și președintele Nicușor Dan și-a dorit reamenajarea malurilor râului Dâmbovița pe vremea când era edil. Costurile, estimate la 9 milioane de euro, au făcut însă ca toate planurile să rămână doar pe hârtie.

“Fezabil devine în momentul în care oamenii din oraș își doresc acest lucru. Adunăm sprijin public și administrativ și în zona profesională să vedem ce înseamnă un proiect de schimbare”, a declarat Teodor Frolu, Asociația Ivan Patzaichin.

Până când râul Dâmbovița va fi transformat într-o zonă turistică, am încercat noi un exercițiu. Cu ajutorul inteligenței artificiale, am recreat Bucureștiul care ar putea fi. Un oraș cu ape limpezi, promenade, lumini și viață.

