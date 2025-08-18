Cântăreţul de manele Dani Mocanu a fost premiat cu o diplomă de excelență de către primarul unei comune din judeţul Bistriţa-Năsăud. Totul s-a întâmplat în cadrul unui festival, pentru organizarea căruia administraţia locală a alocat 80.000 de euro. Evenimentul a stârnit reacţii aprinse, potrivit Mediafax , care citează presa locală.

Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelenţă de un primar, în cadrul unui eveniment care a costat 80.000 € - bistritaexpress.ro

Primăria şi Consiliul Local din comuna bistriţeană Lunca Ilvei au aprobat un buget de 400.000 de lei pentru "Festivalul Cântecului, Portului şi Jocului Ilvean". Însă în locul artiştilor tradiţionali, pe scenă au urcat Dani Mocanu, Culiţă Sterp şi Tzancă Uraganu. Deşi au fost cap de afiş, aceştia nu au legături evidente cu tradiţiile zonei, potrivit Bistritaexpres.ro.

Controversele au crescut şi mai mult după ce primarul Flaviu Lupşan i-a oferit personal lui Dani Mocanu diploma de excelenţă, chiar dacă interpretul nu are vreo conexiune culturală cu Valea Ilvelor.

"Este o bucurie şi o onoare să primesc o diplomă de excelenţă din partea primarului”, a spus Dani Mocanu.

Articolul continuă după reclamă

Momentul a avut loc chiar la primul concert susţinut de artist după ce a scăpat de condamnarea la 6 ani şi jumătate de închisoare pentru proxenetism. Instanţele de apel nu au mai judecat cazul pe fond, pentru că faptele s-au prescris.

