După patru luni de arest la domiciliu în Italia, Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț Nando vor fi aduşi astăzi în ţară pentru a-şi executa pedeapsa de închisoare cu executare. Cei doi sunt aduşi de la Roma cu o aeronavă TAROM.

Dani Mocanu și fratele lui, aduși în țară sub escorta poliției, la ora 16:00

"La data de 20 martie 2026, o escortă a Poliției Române aduce în țară două persoane, urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Astfel, polițiștii aduc în țară doi bărbați, de 33 și 36 de ani, din județul Argeș, urmăriți internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice", a transmis Poliția.

Aceștia sunt aduși din Italia, având emise, de către Tribunalul Argeș, mandate de executare a pedepsei cu închisoarea de 4, respectiv 7 ani. Persoanele în cauză urmează a fi introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.

Reamintim că, în urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR), și autoritățile din Italia, în cursul zilei de 10 noiembrie 2025, au fost localizați cei doi bărbați, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli. Mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea au fost emise la data de 6 noiembrie 2025.

Dani Mocanu şi fratele lui, condamnaţi după o bătaie într-o benzinărie din Piteşti

Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare, iar fratele lui la 7 ani pentru tentativă de omor după ce au bătut un bărbat într-o benzinărie din Piteşti, în august 2022.

Când magistraţii le-au dictat pedeapsa, fraţii Mocanu au fugit din ţară. Carabinierii au pus mâna pe ei în noiembrie anul trecut, într-un sat la 30 de kilometri de Napoli. De atunci sunt în arest la domiciliu.

Dani Mocanu a mai fost judecat într-un dosar de proxenetism prin metoda loverboy. Îşi convingea dansatoarele că le iubeşte şi vrea să le ceară în căsătorie, iar apoi le cerea să se prostitueze. A primit inițial 6 ani și 5 luni de închisoare, dar a fost achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

Tot 6 luni de închisoare a primit în primă instanţă şi într-un dosar deschis după ce a lansat un videoclip scandalos în care ţinea în lesă o femeie care purta botniţă. Condamnarea s-a transformat până la urmă într-o amendă.

Bogdan Dinu

