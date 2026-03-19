Dani Mocanu refuză să cânte cum îi dictează magistraţii. În prag de extrădare din Italia, cântăreţul vorbește despre pedeapsa de patru ani pe care trebuie să o execute după ce a împărţit pumni fără număr într-o benzinărie din Piteşti. Le-a spus fanilor că se va duce la închisoare ca la cofetărie şi vede celula un simplu studio în care îşi face remixul carierei. Surse Observator susţin că artistul şi fratele lui vor fi aduşi mâine în ţară.

Înainte de un solo în spatele gratiilor, după aproape jumătate de an de absenţă, Dani Mocanu s-a spovedit pe TikTok. Într-un live cu zeci de mii de fani, artistul şi-a făcut ultimele calcule.

"Eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România, acum în arestul domiciliar din Italia, Napoli şi am rămas, atenţie, cu un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni de zile. Mă duc la puşcărie ca la cofetărie, aţi înţeles ce zic?", a transmis Dani Mocanu, manelist.

Sfaturi pentru fani: "Veniţi în Italia"

Articolul continuă după reclamă

Dacă nu, detaliază. Cu sfaturi.

"Cei ce aveţi probleme în România, nu vă descurajaţi dacă nu aveţi câştig de cauză şi dacă nu vi se face dreptate pe teritoriul României, veniţi în Italia, că Italia vă oferă protecţie. Pe mine mă trimite (n.r. în ţară) că sunt mai aparte, eu cu frate-miu, s-a dat o ordonanţă de urgenţă pe toată Europa pentru mine şi frate-miu", a continuat manelistul fugar.

Omite să le spună fanilor motivul. Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare, iar fratele lui la 7 ani pentru tentativă de omor după ce au bătut un bărbat într-o benzinărie din Piteşti, în august 2022.

Fuga din țară și arestul din Italia

Când magistraţii le-au dictat pedeapsa, fraţii Mocanu au fugit din ţară. Carabinierii au pus mâna pe ei în noiembrie anul trecut, într-un sat la 30 de kilometri de Napoli. De atunci sunt în arest la domiciliu.

"O să fim trimişi în România, dar nu se ştie sigur încă. Că mă doare capul, mă înţeapă inima, mă doare coasta, nu ştiu, vedem ce se va întâmpla", a mai spus Dani Mocanu.

Surse Observator spun că Dani Mocanu şi fratele lui ajung, cel mai probabil, mâine în România.

Ana Zenovie Like

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰