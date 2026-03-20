Manelistul Dani Mocanu a fost adus cu cătuşe în ţară si grija pentru imagine a fost un pic linistitat de prietenii care l-au asteptat in urale! Flancat de mascaţi, manelistul a bravat pe seama condamnării. Înainte de a ajunge după gratii a postat un clip pe reţelele sociale în care se lăuda că va sta doar 11 luni în penitenciar. El are de executat o pedeapsă de 4 ani, iar fratele lui de 7 ani pentru tentativă de omor.

Reporter: De ce aţi postat acele mesaje la adresa poliţiei, sfidătoare?

Dani Mocanu: De ce am postat? Hai cu mine în celulă şi o să-ţi explic.

Susţinător: Fii tare, bă!

Dani Mocanu: Păi cum poate să fie un şmecher, băi, decât tare? Ai înnebunit? Eşti sănătos?

Susţinător: Te iubim, bă! Hai că vii acasă! Te iubim!

Dani Mocanu: Vă iubesc, bă!

Dani Mocanu şi fratele lui Nando au revenit în ţară cu aceeaşi atitudine sfidătoare. Fanii i-au aşteptat la Otopeni unde cei doi au ajuns flancaţi de mascaţi şi în cătuşe.

Fan: Fii cu capul sus, bă!

Nando Mocanu: Nu am stat cu capul în jos niciodată!

Fraţii Mocanu au fost extrădaţi din Italia, acolo unde au fugit acum patru luni înainte de a afla sentinţa.

Frații Mocanu au fost aduși cu un avion de linie, alături de alți călători. Timp de două ore, cât a durat zborul, cei doi au fost flancaţi de mascaţi, pe ultimele locuri ale avionului, izolaţi de restul pasagerilor. Au fost ultimii daţi jos din aeronavă.

Înainte să fie încătuşat, Dani Mocanu a avut un mesaj pentru fani.

"Dacă vedeţi videoclipul ăsta, înseamnă că deja m-au arestat. Înseamnă că au venit, m-au luat, m-au trimis în România şi m-au băgat în puşcărie. A rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni de zile.", a transmis Dani Mocanu, manelist.

"Mă duc la puşcărie ca la cofetărie.", a mai spus Dani Mocanu.

Manelistul le dă sfaturi celor certaţi cu legea.

"Eu sunt Dani Mocanu, s-au pus câteva ţări împotriva mea, aţi înţeles? Voi veniţi în Italia, că vă oferă protecţie dacă nu sunteţi înţeleşi în România.", a mai precizat Dani Mocanu.

În ultimele luni, Frații Mocanu au stat într-o casă de lângă Napoli în arest la domiciliu. Cei doi s-au angajat la un bar, însă conform surselor Observator, localul era deţinut de Dani Mocanu şi trecut în acte pe numele unui apropiat.

Reporter: De ce ai vrut să fugi din România?

Dani Mocanu: Eu am o casă în italia, doamnă dragă. Nu am fugit. Criticile sunt critici şi trebuie să le acceptăm indifierent de situaţie.

"Ceea ce doresc să menţionez este buna colaborare între statele partenere, schimbul de date şi informaţii ce au dus la localizarea respectivă, depistarea celor doi bărbaţi. Anul trecut au fost aduse în ţară 900 de astfel de persoane iar activităţile, anul acesta, sunt la fel, constante.", a explicat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliţia Română.

Dani şi Nando Mocanu au fost condamnaţi pentru tentativă de omor. În 2022, au bătut mai mulți bărbați într-o benzinărie din Argeș.

