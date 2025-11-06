Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. Manelistul trebuie să execute 4 ani de detenție, iar Ionuţ Nando Mocanu, 7. Cei doi nu au fost găsiți la domiciliile din Argeș, aşa că au fost dați în urmărire națională și internațională. Sentinţa vine după ce fraţii au bătut un bărbat cu ranga, într-o benzinărie din Pitești.

Bătaia pentru care Dani Mocanu și fratele lui au fost condamnați definitiv s-a petrecut în noaptea de 18 august 2022. Imaginile surprinse atunci arată cum cei doi, ajutaţi de mai mulţi indivizi, lovesc un bărbat cu pumni, picioare și bâte. Martorii au sunat la 112, dar până să ajungă forţele de ordine nu i-au mai găsit nici pe agresori, nici pe victimă. Bărbatul a ajuns la spital cu răni grave, însă nu a depus plângere la poliţie, aşa că ofiţerii s-au sesizat din oficiu pentru tentativă de omor și au început căutările tuturor celor implicaţi.

"După bătaie, Dani Mocanu şi fratele său au plecat din ţară, în Italia şi nu au putut fi audiaţi. Polițiștii i-au aşteptat la aeroport iar cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore", a transmis reporterul Observator Ana Grigore.

În faţa anchetatorilor, manelistul a susținut că nu a participat la agresiune, ci a încercat să intervină pentru a calma conflictul. Dani Mocanu a fost plasat inițial în arest la domiciliu timp de 1 an și 4 luni, apoi a rămas sub control judiciar. La trei ani de la incident, Curtea de Apel Braşov a stabilit sentinţa finală: 4 ani de închisoare cu executare pentru Dani Mocanu şi 7 ani pentru fratele său, Ionuţ, urmând să li se scadă perioada în care au stat în arest la domiciliu. Instanţa din Braşov a mărit şi daunele morale, de la 14.000 la 40.000 de euro. Imediat după pronunţarea deciziei, polițiștii au mers la adresele de domiciliu ale condamnaţilor.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ştiţi ceva de băieţi, domnule Mocanu?

Tatăl lui Dani Mocanu: Sunt copiii mei, îi iubesc foarte mult, atat ce să zic altceva.

Reporter: Dar v-au dat vreun semn, v-au sunat?

Tatăl lui Dani Mocanu: Lasă vrăjeala asta, du-te, hai, vă rog eu frumos, nu mă ispiti.

"În urma verificărilor efectuate, persoanele nu au fost găsite. Polițiștii continuă căutările pentru depistarea acestora și punerea în executare a mandatelor", a transmis comisarul de poliție Marius Rizea.

Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire internaţională

Autorităţile au suspiciuni că cei doi ar fi plecat din ţară, aşa că i-au dat în urmărire internaţională. Dacă nu se prezintă la poliție în cel mult şapte zile, vor fi cercetați după Legea Fugarilor, iar pedeapsa le-ar putea crește cu până la 3 ani.

În luna februarie a acestui an, Dani Mocanu a postat un mesaj public în care îi cerea ajutorul lui Donald Trump.

"Am un mesaj foarte important pentru preşedintele Americii, pentru domnul Donald Trump. Sunt o victimă a sistemului din România care vrea să mă aresteze. Sunt acuzat de infracţiuni pe care nu eu le-am comis şi vor cu orice preţ să mă aresteze, fiindcă am cântat împotriva sistemului corupt din România mulţi ani de zile", spunea atunci Dani Mocanu.

În 2021, manelistul a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare, acuzat că, într-un videoclip, a incitat la ură împotriva femeilor. În 2020, a fost cercetat pentru cruzime faţă de animale, după ce a folosit un leu subnutrit şi rănit într-o filmare pentru o melodie. Iar în 2018 a fost arestat de procurorii DIICOT, fiind acuzat că ar fi condus un grup infracţional specializat în proxenetism şi trafic de persoane. A fost condamnat la 6 ani şi 5 luni dar a scăpat în urma deciziei Curţii Constituţionale privind prescripţia.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰