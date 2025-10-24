Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în casă. Soţia l-a descoperit

Din primele informaţii, se pare că bărbatul în vârstă de 43 de ani şi-a pus capăt zilelor, iar descoperirea şocantă a fost făcută de soţia acestuia, care a şi sunat la 112.

Salvatorii au ajuns la locul incidentului, dar nu au mai putut face nimic. Potrivit apropiaţilor, acesta se lupta de mai multă vreme cu depresia, pentru care avea şi tratament. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

”Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa. Poliţiştii au deschis dosar penal.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut modificări de structură în apartament? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰