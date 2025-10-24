Antena Meniu Search
Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în casă. Soţia l-a descoperit

Directorul Termocentralei Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit mort în propria locuinţă.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 08:23

Din primele informaţii, se pare că bărbatul în vârstă de 43 de ani şi-a pus capăt zilelor, iar descoperirea şocantă a fost făcută de soţia acestuia, care a şi sunat la 112. 

Salvatorii au ajuns la locul incidentului, dar nu au mai putut face nimic. Potrivit apropiaţilor, acesta se lupta de mai multă vreme cu depresia, pentru care avea şi tratament. Poliţiştii au deschis un dosar penal. 

”Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa. Poliţiştii au deschis dosar penal.

