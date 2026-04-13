Sărbătorile care ar trebui să aducă liniște și apropiere nu sunt la fel pentru toți. Pentru unii, Paștele scoate la suprafață un sentiment greu: singurătatea. Deși în jurul lor totul pare plin de viață, pentru mulți oameni, mai ales pentru vârstnici, liniștea din casă devine apăsătoare. Cel mai important este însă să găsim alternative care să ne facă sărbătorile mai liniștite și fericite.

Deși, ca orice sărbătoare, Paștele vine cu bucuria momentelor petrecute alături de cei dragi, pentru mulți vine, din contră, cu apăsare sufletească.

Reporter: Simțiți mai tare singurătatea de sărbători?

Bătrân: Simțiți că vă apasă mai tare? Tot timpul simt, pentru că am avut o soție cu care m-am împăcat foarte bine, am trăit o grămadă de ani.

Obiceiul care accentuează sentimentul de singurătate

Important este totuși ca atunci când nu avem persoanele dragi alături să nu ne izolăm.

"Dacă vă simțiți singuri în această perioadă, specialiștii spun că nu trebuie să așteptați ca cineva să facă primul pas. Un telefon, un mesaj sau chiar o plimbare scurtă pot face diferența. Important este să nu rămâneți izolați și să căutați acea conexiune chiar și în gesturi mici" a spus reporterul Observator Cristina Niță.

Reporter: Ce faceți în momentele când poate vă simțiți mai singur?

Bătrân: Vin aici, mă plimb, iau aerosol, cel mai frumos lucru în viață.

"Vin aici, mă relaxez, mă gândesc, respir. Nu iau medicamente, decât să-mi fie rău, mai bine vin aici" a spus o bătrână.

Femeie: Am venit la fată. E ziua ei și am venit să o petrecem și noi.

Reporter: De sărbători împreună? Să vedem...că lucrează soțul ei și nu știm dacă vine.

"Înainte se sărbători, altă ocazie în care ne simțim un pic încărcați sufletește" a explicat o femeie.

Un studiu recent arată că nu izolarea în sine afectează cel mai mult, ci felul în care este resimțită. Cu alte cuvinte, poți fi înconjurat de oameni și totuși să te simți singur.

De unde vine, de fapt, sentimentul de singurătate

"De fapt e în noi singurătatea. Ține de perspectiva asta a stărilor pe care le avem noi înșine. O stare pe care tu ți-o creezi la nivel mental, la nivel personal, la nivel interior, sentimental, sufletesc" a explicat sociologul Enache Tușa.

Iar în perioadele de sărbătoare, acest contrast devine și mai puternic. Așteptările sunt mai mari, iar comparația cu cei din jur accentuează sentimentul de lipsă.

"Cel mai bine este să facem acest 'grounding' sau această 'împământare'. Să ne conștientizăm emoțiile care vin, indiferent că sunt de tristețe, de durere, de frică, să vedem ce tip de emoție este și să revenim asupra ei" a spus psihologul Corina Pop.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că în timp, această stare nu ne afectează doar emoțional, ci poate avea consecințe și asupra sănătății, de la stres crescut până la probleme mai serioase.

