De ce nu doboară MApN dronele ruseşti intrate în spaţiul aerian românesc?

O dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie. La faţa locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Poliţiei. Două persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice din MApN, a declarat, pentru Observator, că drona este rusească și că a avut și încărcătură explozivă. Oficialul a detaliat traseul parcurs de dronă până la momentul impactului din Galați.

"Vorbim despre o dronă rusească Geran-2, care a avut încărcătură explozivă, care a detonat la momentul impactului, nu mai există niciun pericol, cel puţin din acest moment încolo. Una dintre drone la ora 01:54, un semnal radar a virat brusc de la Reni către teritoriul naţional, a zburat 10 kilometri, radarele noastre le-au detectat undeva la o altitudine de 600 de metri. A avut o traiectorie descendentă, undeva în sudul municipiului Galaţi, la o altitudine de 150 de metri altitudine, am pierdut o de pe radar şi la scurt timp, la un minut-un minut jumătate, am fost informaţi că a lovit această clădire care se află în spatele meu", a explicat oficialul.

Întrebat de ce nu a reușit România să doboare drona înainte de impact, Cristian Popovici a evitat să dea un răspuns clar.

Articolul continuă după reclamă

"Este o întrebare legitimă şi noi suntem foarte preocupaţi de acest lucru, şi noi simţim o presiune foarte mare din partea societăţii, lucrăm zi şi noapte să ne adaptăm procedurile, tacticile, tehnologiile astfel încât să putem să facem mai mult să protejăm populaţia civilă. Aş vrea să nu uităm totuşi cine se află la originile acestor situaţii, Federaţia Rusă prin atacurile iresponsabile aasupra infrastructurii civile din Ucraina", a explicat Cristian Popovici.

"Revenind la situaţia cu dronele, poate ştiţi că acum o lună de zile, pe teritoriul naţional, a avut loc un exerciţiu de tehnologie militară, în care NATO a adus la un loc toate companiile care produc tehnologie avansată, nici acolo nu s-a găsit o soluţie, NATO nu are o soluţie unică pentru astfel de... e un război în devenire, un război în dezvoltare", a explicat oficialul.

Acesta a explicat şi că există foarte multe proceduri de luat în calcul în astfel de scenarii.

"În această situaţie, cu aglomeraţie urbană, Brăila-Galaţi aici şi cu o graniţă foarte aproape, la câţiva kilomnetri de Ucraina, unde este interzis să tragi ca să nu încalci spaţiul internaţional, spaţiul de manevră al piloţilor e foarte limitat. Recunoaştem că nu ne putem permite ca pe timp de pace să angajăm armament lental, riscând să afectăm noi viaţa unor persoane. Ordinul de interceptare există în permanenţă - de la începutul alertei, până la sfârşitul alertei", a continuat Cristian Popovici.

"Din păcate, aceasta este realitatea: procedura spune foarte clar că pilotul sau cel de la sistemul de armamanet are nevoie de cel puţin 2 surse de identificare a ţintei care să îi confirme, ori o vede prin vizual, prin vizibilitate directă asupra obiectului şi prin radar, ori prin radar prin capul rachetei şi vizual. Dacă una dintre aceste două condiţii nu este îndeplinită, nu are voie să tragă. Suntem pe timp de pace, nu este permisă folosirea armamaentului letal sub nicio formă, dacă există riscul de a crea cel mai mic... număr de victime, cea mai mică pagubă, efect nedorit", a continuat oficialul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰