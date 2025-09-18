Trei sferturi de români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. Asta arată datele celui mai recent sondaj realizat în ţară. Totul, după ce Ministerul Apărării Naţionale a prezentat un proiect de lege care prevede un astfel de stagiu militar voluntar de patru luni.

Proiectul de lege pe care dorește MApN să devină un proiect inițiat pentru tineri, prevede ca fiecare tânăr care va face patru luni de pregătire să primească la finalizarea perioadei, echivalentul a trei salarii medii brute din țara noastră. Mai mult, în fiecare lună tinerii vor primi și o soldă.

Tocmai de aceea, cel mai probabil, datele ultimului studiu arată că peste 70% din tinerii intervievați își doresc reintroducerea stagiului militar voluntar în țara noastră. Iar dintre aceștia, peste 87% sunt cu studii superioare. Sondajul a fost realizat în perioada 1-9 septembrie și la el au participat peste o mie de persoane.

Cine îşi doreşte reintroducerea stagiului militar voluntar

Au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat: 76% dintre votanţii PSD, 94% dintre votanţii PNL, 87% dintre votanţii USR şi 68% dintre cei ai AUR, respectiv 76% dintre bărbaţi şi 72% dintre femei, 76% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 77% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 78% dintre cei peste 60 de ani.

60% dintre persoanele cu educaţie primară, 76% dintre cei cu educaţie medie, 87% dintre cei cu educaţie superioară, 74% din locuitorii din Bucureşti, 81% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 80% dintre cei din urbanul mic şi 68% din rural, respectiv 81% dintre angajaţii la stat şi 75% dintre cei care lucrează la privat sunt în favoarea introducerii stagiului militar pe bază de voluntariat.

